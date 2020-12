Arsenal a maintenu son record parfait en Europa League cette saison alors que les buts d’Eddie Nketiah, Mohamed Elneny, Joe Willock et Folarin Balogun ont scellé une victoire 4-2 à Dundalk lors de leur dernier match du groupe B jeudi.

Arsenal, qui a reposé plusieurs joueurs seniors s’étant déjà qualifiés pour les 32 derniers matchs, a pris les devants à la 12e minute lorsque Nketiah a échappé le ballon au gardien de Dundalk Gary Rogers pour son cinquième but toutes compétitions confondues cette saison.

Elneny a doublé l’avance avec un tir de loin six minutes plus tard pour son premier but à Arsenal en trois ans, mais l’équipe irlandaise a riposté par Jordan Flores qui a battu Runar Runarsson après un échange soigné avec Michael Duffy.

Dundalk, placé en bas, a eu l’occasion d’égaliser, mais l’effort de Darragh Leahy à bout portant a été bloqué par Calum Chambers avant que Willock ne frappe d’un tir bas après l’intervalle pour porter le score à 3-1 contre Arsenal.

Le remplaçant Balogun a ajouté un quatrième avec une arrivée sur le côté après avoir été joué par Nicolas Pepe à 10 minutes du temps avant que Sean Hoare n’acquiesce dans un but de consolation pour les hôtes au stade Aviva de Dublin.

Arsenal, qui a terminé avec six victoires sur six et marqué 20 buts, découvrira ses 32 derniers adversaires lors du tirage au sort de lundi à Nyon. Les matches aller doivent avoir lieu le 18 février et les matches retour le 25 février.