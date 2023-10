SoCal ajoute un autre gagnant milliardaire du Powerball

Un résident de Californie est plus riche de plus d’un milliard de dollars après avoir remporté le jackpot du Powerball de mercredi, soit un énorme 1,73 milliard de dollars.

Le billet gagnant, vendu au Midway Market and Liquor de Frazier Park, portait les numéros 22, 24, 40, 52 et 64 – plus le numéro Powerball 10 – pour remporter le jackpot.

Il s’agit du deuxième plus gros gain de Powerball de l’histoire, après le billet de 2,04 milliards de dollars vendu en novembre dans une station-service d’Altadena.

Il s’agit également du deuxième jackpot Powerball d’un milliard de dollars remporté en Californie cette année, après qu’un billet de 1,08 milliard de dollars ait été vendu au centre-ville de Los Angeles au cours de l’été. Ce dernier prix restait non réclamé au 10 septembre.

Si le prix de mercredi est réclamé, le gagnant aura la chance de choisir entre une somme forfaitaire de 756,6 millions de dollars ou 30 versements annuels totalisant 1,73 milliard de dollars, hors taxes.

Les responsables de la loterie californienne ont également signalé que deux billets finalistes correspondant aux cinq numéros de loterie avaient été vendus mercredi, chacun donnant droit à un prix de 760 111 $ avant taxes. Le premier a été acheté au MLS Mini Mart #2 à Santa Clara et le second chez Atlantic Wine & Spirits à Monterey Park.

Les chances d’obtenir les cinq numéros de loterie sont de 1 sur 11,7 millions, tandis que les chances d’obtenir les cinq plus le Powerball sont astronomiques de 1 sur 292 millions. La loterie Powerball est disponible dans 45 États américains ainsi qu’à Washington, DC et dans les territoires de Porto Rico et des îles Vierges américaines.