Qualcomm, l’un des plus grands fabricants de puces au monde, a annoncé le SoC Snapdragon 888 5G lors de son sommet technologique en cours. Le chipset phare, comme chaque année, présente des améliorations incrémentielles des performances globales, ainsi qu’une plus grande puissance de traitement de l’IA, un coprocesseur de signal numérique plus capable de prendre en charge les tâches de lumière et d’arrière-plan, et un processeur de signal d’image à bande passante plus élevée pour prendre en charge plus complexe des applications de photographie pour smartphone et un GPU plus capable de traiter de meilleurs graphiques et des applications AR / VR.

Bien que l’ensemble des détails techniques, y compris son processus de fabrication, n’ait pas encore été annoncé officiellement, Qualcomm devrait passer à une architecture de processeur 5 nm après qu’Apple ait présenté le SoC Apple A14 5 nm basé sur une matrice de silicium 5 nm. Le modem Snapdragon X60 de nouvelle génération, qui est associé au SoC Snapdragon 888, devrait offrir de meilleures performances de connectivité, y compris la prise en charge du spectre mmWave et Sub-6 5G, ainsi que des réseaux 5G autonomes et non autonomes – offrant ainsi des La compatibilité 5G pour les futurs téléphones phares devrait être lancée en 2021.

Parmi les autres mises à niveau de la plate-forme Snapdragon 888 5G, citons les performances de 26 TOPS AI de la nouvelle plate-forme IA de 6e génération de la société et un nouveau coprocesseur Hexagon, tandis que la société revendique également une efficacité opérationnelle accrue de l’unité de traitement. Le Spectra ISP de nouvelle génération, quant à lui, est capable de prendre en charge 2,7 gigapixels par seconde de données d’image. Cela aiderait la mémoire tampon des futurs téléphones phares à prendre en charge jusqu’à 120 images simultanées de 12 mégapixels prises par seconde. Cela contribuera à augmenter les applications de la photographie computationnelle, ce qui peut encore améliorer les applications de photographie nocturne dans les futurs smartphones.

Qualcomm affirme également que son processeur Snapdragon Elite Gaming de 3e génération offrira apparemment la mise à niveau la plus importante du GPU Adreno à ce jour. Tout cela s’ajoute à ce qui est une nouvelle génération d’améliorations incrémentielles par rapport au SoC phare de 2019, le Snapdragon 865. Parallèlement à cette annonce, le co-fondateur de Xiaomi Lei Jun a également annoncé que son produit phare de 2021, le Mi 11, utilisera le Snapdragon 888 SoC, tandis que Qualcomm a également déclaré que les autres OEM qui ont «offert un support» pour le nouveau SoC incluent OnePlus, Oppo, Realme, Vivo, Asus et d’autres.