Sobokuya repose sur une maison en bois sur des fondations en pierre près du mont Yatsugatake au Japon

sushishi no le est une maison en harmonie avec la nature

Nichée au pied du mont Yatsugatake, Suashi no Ie (maison aux pieds nus) allie tradition japonais artisanat et mode de vie durable. Le design du studio japonais Sobokuya, inspiré du temple emblématique Kiyomizu-Dera à Kyoto, présente un pierre fondation soutenant la maisonempêchant l’accumulation d’humidité et créant des voies pour la circulation de l’air.

Matériaux naturels comme le pin Yatsugatake et le châtaignier bois renforcent l’atmosphère chaleureuse et régénératrice de l’espace, tandis que de grandes portes coulissantes s’ouvrent pour s’aligner avec la cime des arbres à l’extérieur, créant la sensation de trouver un abri dans une cabane dans les arbres.



Toutes les images sont une gracieuseté de Sobokuya

sobokuya s’inspire de l’architecture du temple Kiyomizu-Dera

En 2021, Sobokuya a commencé à travailler à la création de la maison régénératrice qui, de son nom à sa matérialité et à sa construction, incarne le penchant du propriétaire à se connecter à la terre et à marcher pieds nus. Les méthodes de construction kakezukuri et nuki, traditionnellement utilisées pour stabiliser les bâtiments sur des terrains accidentés, ont été adaptées à cette maison, garantissant ainsi la stabilité dans un paysage difficile.

Les fondations elles-mêmes ont été réalisées à partir de pierres naturelles, avec des pieux en bois carbonisé enfoncés en dessous pour soutenir la santé du sol. Les piliers ont été soigneusement sculptés à la main pour s’adapter aux irrégularités des pierres naturelles. Les techniques de menuiserie ont été exécutées avec une grande précision, en utilisant du pin Yatsugatake pour les poutres puissantes et en mettant en vedette le studio aménagements en bois d’origine dans toute la maison.



le design évoque la scène emblématique du temple Kiyomizu-Dera à Kyoto

Les matériaux naturels, notamment le bois et la pierre, apportent de la chaleur

La maison est équipée de chauffe-eau solaires, d’une chaudière à bois et d’un poêle à bois conçu sur mesure, tous choisis pour faire circuler et conserver l’énergie de manière efficace, conformément à l’éthique régénératrice de la maison. À l’intérieur, le salon spacieux s’intègre parfaitement à la cuisine, créant une atmosphère ouverte et aérée. Du bois de châtaignier massif a été utilisé pour la cuisine, soulignant la texture naturelle du bois, qui vieillira gracieusement avec le temps. Des unités de rangement sur mesure allient forme et fonction, conçues spécifiquement pour s’adapter à la maison. De grandes portes coulissantes en bois s’ouvrent sur des vues qui s’alignent sur la cime des arbres, donnant l’impression d’être dans une cabane dans les arbres.

La vaste terrasse ouverte offre un espace extérieur impressionnant, tandis que les puits de lumière et les fenêtres étroites invitent la lumière naturelle à entrer dans la maison, renforçant l’atmosphère chaleureuse et confortable. L’extérieur de Suashi no Ie allie tradition et modernité. Les murs extérieurs, finis avec du plâtre à la chaux, donnent à la maison un aspect propre et lumineux, tandis que les poutres en bois du plafond soulignent l’esthétique traditionnelle. Avec sa conception et ses matériaux réfléchis, Suashi no ie favorise un cycle continu de régénération entre les personnes et la nature, garantissant que cette relation grandit et évolue à mesure que la maison vieillit.



Suashi no Ie (Maison aux pieds nus) allie l’artisanat traditionnel japonais à un mode de vie durable



depuis les grandes portes coulissantes en bois, la vue s’aligne avec la cime des arbres