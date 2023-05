Sobhita Dhulipala s’ouvre enfin sur les rumeurs de rencontres avec Naga Chaitanya; « Je ne fais rien de mal »

Sobhita Dhulipala est une grande fureur sur Internet, et tout cela grâce à son Instagram, elle garde ses fans et ses abonnés accrochés à ses publications sur les réseaux sociaux. Et en plus d’être la femme vive qu’elle est, Sobhita a ramassé un travail exceptionnel, et récemment, elle a fait partie de Ponniyin Selvan 2 avec Aishwarya Rai Bachchan, qui a atteint la barre des 300 crores au box-office. Sobhita a fait la une des journaux pour une raison de plus, et ce sont ses rumeurs de relation avec Naga Chaitanya. Les photos de Sobhita et Naga de vacances ensemble et d’aller déjeuner à Londres sont devenues virales, et il y a beaucoup de personnes avisées sur Internet qui l’ont qualifiée de cambrioleuse, car Chay s’est récemment séparée de Samantha Ruth Prabhu, et ils allèguent qu’elle est la raison de leur séparation.

Et maintenant, enfin, Sobhita a parlé des rumeurs de rencontres en cours avec Naga Chaitanya, selon les rapports de Filmbibeat, tout en faisant la promotion de son film Ponniyin Selvan 2. Elle aurait été interrogée à ce sujet, à laquelle elle a choisi de donner une réponse digne et a déclaré : » Pour les personnes qui parlent sans le savoir, je ne pense pas avoir besoin d’y répondre. Je ne ressens pas le besoin de clarifier les choses alors que je ne fais rien de mal et que ce n’est pas mon affaire.

Avant Sobhita, Naga Chaitanya a également exprimé sa déception d’avoir entraîné une tierce personne dans leurs affaires, affirmant que lui et Samantha étaient officiellement divorcés depuis un an maintenant et avaient commencé à vivre séparément il y a deux ans. La séparation de Chay et Samantha a découragé leurs fans. « Ce n’est que lorsque les médias spéculent que les choses deviennent gênantes entre nous. Aux yeux du public, ce respect mutuel est enlevé. C’est ce dont je me sens mal. Et savez-vous ce qui est pire? Ils font venir un tiers, quelqu’un qui n’est pas connecté à mon passé, pour créer des gros titres à partir de cela. C’est très irrespectueux envers le tiers avec qui ils impliquent inutilement mon passé. ». Mais ils ont emménagé, et comme la façon dont Naga Chaitanya dans sa dernière interview a insisté pour que tout le monde quitte sa vie personnelle car ils sont mariés et heureux individuellement.