Sobhita Dhulipala réagit pour se concentrer sur la vie personnelle au milieu des rumeurs de rencontres avec Naga Chaitanya

Sobhita Dhulipala règne actuellement dans les cœurs Le responsable de nuit aux côtés de Aditya Roy Kapur et Anil Kapoor. L’actrice a parcouru un long chemin dans sa carrière. Elle a également été vue dans Magnum Opus de Mani Ratnam, Ponniyin Selvan 2 cette année. Sobhita a beaucoup fait la une des journaux pour sa séance photo sensuelle et sa vie personnelle. Sobhita Dhulipala a beaucoup parlé de la ville pour ses rumeurs de rencontres ces derniers temps. Elle a été liée à Naga Chaitanyaqui était auparavant marié à Samantha Ruth Prabhu. Et dans une récente interview, Sobhita s’est ouverte sur l’accent mis sur sa vie personnelle.

Sobhita Dhulipala parle de l’accent mis sur la vie personnelle au milieu des rumeurs de rencontres avec Naga Chaitanya

L’actrice de Night Manager a déclaré à un portail d’informations sur le divertissement qu’elle n’était pas impressionnée par les projecteurs sur sa vie personnelle. Cependant, Sobhita exprime une inquiétude et cela détourne l’attention de son travail. L’actrice dit qu’elle ne veut pas se vanter de ses réalisations, mais veut juste que les gens remarquent aussi son travail. Elle est de Vizag et a travaillé très dur à chaque étape du chemin. Sobhita ne s’inquiète pas de la curiosité autour de sa vie personnelle. L’actrice se souvient avoir donné de très nombreuses auditions avant de décrocher son premier rôle. L’actrice dit que si elle obtient quelques minutes sous les projecteurs, elle veut que les gens la remarquent pour son mérite. « Je travaille vraiment sur mon métier comme je travaille sur chaque chose de ma vie », dit-elle.

Sobhita Dhulipala dit qu’elle ne peut pas empêcher les gens de parler ou de discuter de sa vie personnelle. Cependant, Sobhita a quelque chose qu’elle veut leur dire. « » J’ai travaillé très dur sur mon métier, alors regardez au moins ça « , ajoute l’actrice tout en disant qu’elle ne peut pas être facilement dérangée par de telles choses.

Découvrez le look de Sobhita dans The Night Manager 2 qu’elle a partagé sur son Instagram ici :

Sobhita Dhulipala parle aussi de son partenaire idéal

Dans une interview avec News18, Sobhita a été interrogée sur son partenaire idéal. L’actrice partage qu’elle veut quelqu’un qui est très terre à terre. Sobhita recherche quelqu’un de très terre-à-terre. Elle veut un partenaire avec une compréhension des gens qui vont et viennent dans la vie et que la vie est courte. Elle veut qu’il soit gentil et bon et sache qu’ils ne sont pas tout.

Sobhita a été qualifiée de cambrioleuse par certains fans de ChaySam. Naga Chaitanya avait indirectement réagi au lien, le qualifiant d’injuste envers Sobhita.