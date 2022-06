Sobhita Dhulipala publie son premier message sur les réseaux sociaux au milieu de rumeurs de rencontres avec Naga Chaitanya

Sobhita Dhulipala, qui fait la une des journaux, grâce aux rumeurs selon lesquelles elle sortirait avec la superstar Telugu Naga Chaitanya, a publié son premier post sur Instagram depuis que les rapports de rencontres ont fait surface dans les médias.

Utilisateur actif des médias sociaux, Sobhita a sauté mercredi sur la plate-forme de partage de photos pour déposer une photo d’elle-même grésillante et esthétiquement agréable qui respirait le charme et l’élégance.

Courant constamment entre les horaires de tournage, Sobhita prend régulièrement le temps de mettre à jour sa gestion des médias sociaux et de donner aux fans un aperçu de sa vie, bien qu’à distance. Elle ne parle pas beaucoup de sa vie personnelle sur les réseaux sociaux et la plupart de ses publications sont des photos prises lors de séances photo, de promotions de films ou de vacances.

Dans la récente photo monochrome, Sobhita le tue sûrement avec ses expressions meurtrières, car elle apparaît comme le mélange parfait de sensualité et de chaleur.

Pendant ce temps, une vieille interview de Sobhita, dans laquelle elle parlait d’amour et de mariage, est devenue virale sur Internet au milieu de ses rumeurs de rencontres avec Naga Chaitanya.

Dans une interview en 2019, Sobhita avait déclaré à Filmfare que sa compréhension de l’amour venait de sa compréhension de ce que signifie la liberté. « Je comprends ce que signifie la liberté, donc de là vient ma compréhension de l’amour. Je suis devenu une personne tellement autonome, que ce soit physiquement, financièrement ou émotionnellement. C’est pourquoi je veux être en compagnie de quelqu’un qui est inspirant, créatif , gentille et curieuse de la vie. Ce genre de relation peut durer éternellement », avait déclaré Sobhita à la publication. Parlant de la façon dont elle voudrait que ses célébrations de mariage soient, dans la même interview, Sobhita avait déclaré : « Un moment, je suis attirée par les manigances du mariage, la bonne bouffe, le sindoor, les cadeaux et la célébration. C’est comme un rêve d’enfant. Mais en réalité, j’en ai vu tellement s’effondrer. Si mon partenaire s’attend à ce que je fasse des compromis, serais-je prêt à faire un effort supplémentaire ? Je ne sais pas. Mais je suis sûr, si et quand je me marie , ce ne sera pas un mariage dhoom dhaam (plein de faste). Je suis certain que je vais porter un sari en coton uni, aller chez l’officier d’état civil et en finir. »

Sur le plan du travail, Sobhita, qui a été vue pour la dernière fois dans Major, a Ponniyan Selvan et le remake hindi de The Night Manager dans son chat.