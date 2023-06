Sobhita Dhulipala parle de ses sentiments pour Naga Chaitanya, voici ce qu’elle a à dire sur Samantha Ruth Prabhu

Sobhita Dhulipala semble être très froide à propos des discussions qui ont eu lieu à propos d’elle et de Naga Chaitanya. L’actrice fait partie de l’industrie depuis un certain temps maintenant et est très consciente que sa vie personnelle passe sous le scanner des médias, en dehors de sa vie professionnelle. La vie personnelle de Sobhita est quelque chose qui intéresse énormément les fans et les internautes depuis que son nom a été aligné avec l’acteur sud Naga Chaitanya, qui a fait la une des journaux pour sa séparation d’avec sa femme, et l’acteur sud Samantha Prabhu. Sobhita, qui garde souvent son silence digne sur le nouveau chien constant dans sa relation avec Chay, a finalement parlé de lui dans sa récente interaction, et pas seulement de l’acteur mais aussi de ce qu’elle admire chez Samantha Ruth Prabhu.

Sobhita Dhulipala admire la filmographie de Samantha Ruth Prabhu.

Tel que rapporté par ETimes, dans une interview, Sobhita a expliqué à quel point elle admire la façon dont Samantha a fait un choix très cool avec Family Man 2, et la façon dont elle a titré sa filmographie est très cool. Samantha a stupéfié ses fans avec Family Man 2, et le personnage de Raji sera l’un de ses rôles les plus difficiles et un favori des fans.

Sobhita Dhulipala appelle Naga Chaitanya un homme digne.

Tout en parlant davantage de Naga Chaitanya, Sobhita l’a qualifié d’homme digne et à la tête froide, et elle a admis que c’est ce qu’elle admire chez l’acteur Laal Singh Chadha. Les rumeurs de rencontres entre Sobhita et Naga Chaitanya ont refait surface après qu’une photo d’eux dînant ensemble à Londres soit devenue virale.

Dans sa récente interaction, Sobhita avait même parlé de la façon dont sa vie personnelle est plus concentrée que sa vie professionnelle dans les médias, mais elle s’en fout, « Qu’y a-t-il à déranger? Si je dis ne dis pas ça, il n’y a aucun moyen que les gens le fassent. Je veux dire, ce n’est pas une bonne chose de parler de mes propres réalisations. Ce n’est pas comme si je demandais aux gens de regarder mes réalisations et le nom que je me suis fait, mais c’est plutôt, je viens de Vizag et je ‘ J’ai travaillé dur à chaque étape du chemin ». Sur le plan professionnel, Sobhita a fait des choix intelligents et fait actuellement la promotion de The Night Manager 2 avec Aditya Roy Kapur et Anil Kapoor. On la verra également dans Made In Heaven 2, qui lui a valu toute la reconnaissance dans l’industrie cinématographique hindi.