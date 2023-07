Sobhita Dhulipala ignore royalement Ishaan Khattar à la rampe d’accès lorsqu’ils sont tous les deux apparus marchant pour le même créateur et les fans ne peuvent pas surmonter cette vidéo et prétendent qu’ils peuvent la regarder plus de 1000 fois Récemment, l’actrice de Made In Heaven 2 et Ishaan ont marché la rampe ensemble à Delhi et leur chimie était nulle et en fait l’ignorance royale de Sobhita sur la rampe vers Ishaan a attrapé tous les globes oculaires et beaucoup la fouettent sur son attitude et d’autres l’aiment et l’appellent la pro. Sobhita avait l’air HOT AF, mais son ignorance d’Ishaan est devenue le sujet de conversation de la ville et la vidéo devient virale sur Internet comme une traînée de poudre.

Découvrez les réactions hilarantes des fans et des internautes sur cette vidéo. Un utilisateur a commenté: « Ab ye nalle nepo kids footage lene Zbrdsti chipkenege talentueux outsider se ». Un autre utilisateur a déclaré: « Ishan ko ramp PE kaun bulaya..garden bhejna tha isse goti khelne ». Un autre utilisateur a déclaré: « Elle n’a même pas regardé le pauvre gars ». « J’ignorerai mes problèmes de vie comme Sobhita a ignoré Ishaan », a commenté un fan.

Regardez la vidéo de Sobhita Dhulipala ignore royalement Ishaan Khattar à la rampe d’accès et vous ne pouvez tout simplement pas vous en remettre.

Dans cette vidéo, vous pouvez voir la gêne entre Ishaan et Sobhita comment l’actrice n’établit même pas de contact visuel avec l’acteur et s’éloigne de lui et cela vous fera vous demander ce qui se passe, et les expressions faciales d’Ishaan sont quelque chose que nous peut tout à fait s’y rapporter. Ishaan et Sobhita ont marché ensemble sur leur rampe, mais en effet, ils ont été une grosse déception, et le match est juste bizarre comme la vidéo. Mais en parlant de Sobhita, elle l’a tué, l’a cloué et nous a montré comment c’était fait.