Sobhita Dhulipala devient gaga du livre de Matthew McConaughey ; les internautes repèrent la connexion Naga Chaitanya

Selon certaines rumeurs, Naga Chaitanya et Sobhita Dhulipala seraient l’un des couples les plus enfermés de Tollywood. Les deux hommes sont restés silencieux sur la vague de ragots qui les entoure depuis longtemps maintenant. Une photo des deux dans un restaurant de Londres est devenue virale et comment. Il semble que le couple se soit rapproché depuis environ un an. On a dit que Naga Chaitanya lui avait rendu visite alors qu’elle tournait à Hyderabad. Ils ont également célébré son anniversaire ensemble. Il y a deux jours, Sobhita Dhulipala a publié sa recommandation de livre sur les réseaux sociaux. Elle lit Greenlights de Matthew McConaughey.

Jetez un œil au message de Sobhita Dhulipala

Cela incite les fans à se demander si les deux se rapprochent effectivement de jour en jour en tant que couple. Après que la photo des deux de Londres soit devenue virale, beaucoup l’avaient trollée comme une briseuse de maison. Comme nous le savons, Naga Chaitanya et Samantha Ruth Prabhu ont mis fin à leur mariage au grand choc et à la consternation des fans de ChaySam. Dans une récente interview accordée à Filmibeat, elle a déclaré qu’elle ne croyait pas à l’importance de donner des éclaircissements alors qu’elle savait qu’elle n’avait rien fait de mal. Elle aurait déclaré : « Pour les personnes qui parlent sans savoir, je ne pense pas avoir besoin de leur répondre. Je ne ressens pas le besoin de clarifier les choses quand je ne fais rien de mal et que ce ne sont pas mes affaires. »

Les fans avaient commencé à spéculer à partir du moment où Sobhita Dhulipala a révélé qu’elle était fan de Formule 1 et que son équipe préférée était McLaren. Même Naga Chaitanya est un passionné de course automobile. Ils ont été aperçus en vacances ensemble. Naga Chaitanya était récemment dans l’actualité lorsque quelqu’un a lancé une rumeur selon laquelle il serait sorti d’une salle de cinéma où passait la bande-annonce de Kushi. Il a dit que c’était absolument faux et que c’était complètement absurde. Kushi met en vedette Samantha Ruth Prabhu et Vijay Deverakonda.