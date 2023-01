Sobhita Dhulipala à Vijay Varma ; Les artistes sous-estimés de Bollywood que nous souhaitons voir plus [Watch Video]

Artistes sous-estimés que nous souhaitons voir plus: Les fans ont toujours voulu regarder les films de leurs superstars préférées. Les fans ont toujours attendu ou apprécié uniquement les films de superstars à toutes les époques. Cependant, l’industrie cinématographique a changé depuis le verrouillage du COVID; le public veut maintenant voir de nouveaux visages et de nouveaux talents dans l’industrie. L’an dernier en 2022, de nombreux nouveaux visages se sont lancés dans les films ou sur les webséries. Tripti Dimri la fille Qala, la star de Made in Heaven Sobhita Dhulipala, l’interprète de Darlings Vijay Varma et d’autres ont fait un excellent travail d’acteur. Ils ont donné des performances extraordinaires. Regardons dans cette vidéo quelques stars sous-estimées que nous souhaitons voir davantage en 2023. Regardez des vidéos de divertissement.