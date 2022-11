Sobeys et Safeway sont aux prises avec des problèmes informatiques alors que les Aliments Maple Leaf annoncent un incident de cybersécurité

Certains magasins à travers le Canada appartenant à Empire Company Ltd., y compris Sobeys, Safeway et les services pharmaceutiques affiliés, continuer à subir des perturbations en raison d’un problème informatique.

Empire, qui possède Sobeys, Lawtons, IGA, Safeway, Farm Boy, Foodland et FreshCo, entre autres marques, a annoncé lundi qu’un problème informatique empêchait certaines de ses pharmacies de remplir les ordonnances.

Le problème a également entraîné le retard de certains services ou leur fonctionnement uniquement par intermittence.

Un communiqué de presse de la société a déclaré qu’elle s’efforçait de remédier au problème, mais n’a pas pu estimer quand tous les services seront rétablis.

“Chez Sobeys, dépasser les besoins de nos clients est toujours notre priorité absolue”, a déclaré le chef de l’exploitation Pierre St-Laurent dans le communiqué. “Notre seul objectif pour le moment est de résoudre ce problème et nous fournirons d’autres mises à jour au fur et à mesure que des informations pertinentes seront disponibles.”

Au cours de la fin de semaine, certains employés de la pharmacie ont déclaré à la CBC qu’ils n’avaient pas accès à leurs ordinateurs, mais qu’ils pouvaient fournir aux clients l’équivalent de quelques jours de médicaments si les clients présentaient leurs bouteilles vides.

Maple Leaf annonce un « incident de cybersécurité »

Pendant ce temps, Maple Leaf Foods a annoncé dans un communiqué de presse tard dimanche soir qu’un «incident de cybersécurité» avait provoqué une panne du système de l’entreprise.

Maple Leaf travaille avec des experts en cybersécurité et en récupération, ainsi qu’avec des professionnels des systèmes d’information et des spécialistes tiers pour enquêter sur la panne et résoudre le problème, a indiqué la société.

Le communiqué de presse indique que la société s’attend à des interruptions de service et de fonctionnement alors qu’elle s’efforce de résoudre la panne.