Sobeys et Lawtons Drugs toujours aux prises avec des problèmes informatiques

Empire Co. Ltd. est resté discret mardi sur les problèmes de système informatique qui empêchent toujours les clients de demander des ordonnances dans certaines pharmacies qu’elle exploite.

La société basée en Nouvelle-Écosse a publié lundi un bref communiqué confirmant qu’un “problème de systèmes informatiques” affectant certaines pharmacies a causé des “difficultés techniques” dans l’exécution des ordonnances.

Des problèmes dans les pharmacies exploitées par Empire, y compris les pharmacies Sobeys et Lawtons Drugs, ont été signalés pour la première fois au cours du week-end, et certains endroits à Halifax mardi avaient des panneaux avertissant les clients du problème technique en cours. “Malheureusement, pour le moment, nous ne pouvons pas accéder à vos dossiers pour remplir une ordonnance”, a déclaré une pancarte au comptoir d’une pharmacie.

Empire n’a pas répondu mardi aux questions sur la cause du problème informatique et n’a pas précisé quand il s’attend à ce qu’il soit résolu. Dans sa déclaration de lundi, la société a déclaré qu’elle restait “engagée dans la continuité des soins pour tous ses patients en pharmacie”.

Anne Genge, PDG d’Alexio, une entreprise ontarienne de cybersécurité spécialisée dans les soins de santé, a déclaré que la situation rappelle la cyberattaque qui a ciblé le système de santé de Terre-Neuve-et-Labrador l’année dernière.

“Le problème ici est probablement le même que celui que nous avons vu l’année dernière à Terre-Neuve : une attaque de rançongiciel”, a-t-elle déclaré dans une interview mardi. Une attaque de ransomware se produit lorsque des pirates volent ou cryptent des informations sensibles et exigent un paiement pour les divulguer.

Genge a déclaré que l’ampleur de la panne du système d’Empire et le manque de communication publique de la société l’ont amenée à croire que ce type de cyberattaque pourrait être à l’origine des problèmes techniques.

Elle a déclaré qu’il ne serait pas surprenant qu’Empire reste relativement silencieux sur les problèmes informatiques si l’entreprise travaillait sur un plan de restauration du système ou négociait avec un éventuel cyber-attaquant. “Ils ont tendance à ne pas parler des choses tant qu’ils n’ont pas réglé le problème”, a-t-elle déclaré à propos des organisations confrontées à des attaques de ransomwares.

Avec environ 30,5 milliards de dollars de ventes annuelles et 130 000 employés, l’écurie de points de vente d’Empire comprend 1 598 magasins sous différentes bannières, dont IGA, Safeway, Foodland, FreshCo, Needs, Thrifty Foods, Rachelle-Bery et Bonichoix.

