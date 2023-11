Soares nommé étudiant de première année de l’ACC – Georgia Tech Yellow Jackets

Il s’agit du deuxième honneur de la première année de l’ACC pour Soares, rejoignant son compatriote d’en face. Larissa Mendès , Olivia Babcock (Pitt) et Torrey Stafford (Pitt) comme vainqueurs répétés cette saison. Georgia Tech et Pitt sont les seules équipes de la conférence à avoir plusieurs étudiants de première année qui reçoivent le prix.

Ces reconnaissances surviennent après que les Yellow Jackets, nouvellement classés au 8e rang, ont battu le numéro 1 de l’époque. 3 Louisville et Notre Dame ce week-end. La victoire de Louisville a marqué la deuxième victoire dans le Top 10 de la saison, la première fois dans l’histoire du programme que les Blancs et Or remportent plusieurs victoires dans le Top 10 au cours de la même saison (n°8 de Penn State – 26 août). Tech a balayé Notre Dame dimanche grâce à son meilleur effort défensif de la saison, limitant les Irlandais à seulement 0,020, le plus bas de la saison.

Étudiante de première année : Heloise Soares

Soares a fait équipe avec le passeur senior Bella D’Amico pour mener l’offensive de Georgia Tech dans le système 6-2. Soares a enregistré 38 passes décisives (5,43/set) dans les deux compétitions, ajoutant 10 récupérations (1,43/set). Elle a servi tout au long du score de 8-0 de Tech lors du dernier set contre Notre Dame. Même si elle n’a pas enregistré d’as tout le week-end, son service a été un élément essentiel pour permettre à Georgia Tech de poursuivre des courses soutenues contre les Irlandais et Louisville.

Soares a été excellent dans la position du bloqueur central tout au long du week-end, mais surtout contre Louisville. Le tandem bloqueur intermédiaire Tech de DeAndra Pierce et Anna Boezi combiné pour 17 attaques décisives sur une frappe remarquablement efficace de .419 lors de la victoire contre Louisville, le plus grand nombre d’attaques décisives depuis la position de bloqueur central dans un match cette saison.

SUIVANT

Georgia Tech visera sa troisième victoire dans le Top 10 de la saison ce week-end lorsque les Jackets accueilleront le n°7 Pittsburgh (21-4, 12-2 ACC) vendredi à 17 heures au O’Keefe Gymnasium. Le match sera diffusé sur ACC Network.

Fonds Alexander-Tharpe

Le Fonds Alexander-Tharpe est la branche de collecte de fonds de Georgia Tech Athletics, fournissant des bourses d’études, des opérations et des installations aux plus de 400 étudiants-athlètes de Georgia Tech. Participez au développement des champions de tous les jours de Georgia Tech et aidez les Yellow Jackets à concourir pour des championnats aux plus hauts niveaux d’athlétisme universitaire en soutenant l’AT Fund. Fonds annuel de bourses d’études sportivesqui offre directement des bourses aux étudiants-athlètes de Georgia Tech, et le Soutenez le fonds Swarm, créé pour donner aux fans l’opportunité d’aider l’athlétisme de Georgia Tech à maintenir son récent élan malgré les défis financiers de la pandémie de Covid-19 ! Pour en savoir plus sur le soutien aux Vestes Jaunes, visitez atfund.org.

Pour les dernières informations sur les Georgia Tech Yellow Jackets, suivez-nous sur Twitter (@GTAthletics), Facebook, Instagram ou visitez-nous à www.ramblinwreck.com.