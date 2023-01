So Long et des chars pour tous les chars : visite du musée des véhicules militaires

La route à l’est du parc national de Grand Teton se fraye un chemin à travers les vallées, monte et traverse les collines et franchit la ligne de partage continentale à 9 658 pieds au-dessus du niveau de la mer. La route est dégagée, mais la neige s’entasse au-dessus de ma petite voiture. Le soleil est assez fort pour que j’ai baissé le toit, et ça ressemble presque au printemps.

C’est une route désolée, serpentant entre parcs et réserves. Cette région d’une beauté naturelle me semble un endroit improbable pour trouver un musée dédié aux chars. Pas n’importe quel musée de chars, mais l’un des meilleurs au monde.

Les Musée national des véhicules militaires, juste à l’extérieur de Dubois, Wyoming, est une collection de classe mondiale d’une grande variété de chars, de véhicules blindés de transport de troupes et d’autres machines historiques des 100 dernières années. Lors d’un récent road trip, je me suis brièvement éloigné des parcs nationaux pour visiter cet impressionnant musée. Voici ce que j’ai trouvé.

Bienvenue dans le monde des tanks

J’ai visité des musées dans le monde entier. La plupart sont à proximité des grandes villes, soit à une courte distance en voiture ou en transport en commun, mais toujours un peu éloignées de la ville, donc l’immobilier est moins cher. Après tout, lorsque vous exposez de grosses machines comme des avions, des trains et des automobiles, vous avez besoin de beaucoup d’espace.

Le Musée national des véhicules militaires fait exception à cette règle. C’est, pour le dire gentiment, au milieu de nulle part. La ville de Dubois compte 911 habitants. Les “villes” les plus proches, Jackson à l’ouest et Riverton à l’est, comptent environ 10 000 habitants chacune. Ce n’est pas une zone très peuplée. Et pourtant, le musée possède non seulement une impressionnante collection de véhicules, mais ils sont magnifiquement présentés et ils fonctionnent tous. Oui, plus de 500 chars et autres véhicules, tous restaurés et capables de se déplacer par leurs propres moyens. C’est inhabituel, c’est le moins qu’on puisse dire.

Le musée a été fondé et largement financé par Dan et Cynthia Starks. Dan est un ancien PDG de l’industrie médicale et a pris le temps de me faire visiter son musée. En plus de nombreuses questions sur les différents véhicules, j’ai dû poser la question évidente : pourquoi ici ? Il s’est avéré que lui et sa femme sont tombés amoureux de la région (compréhensible, c’est une campagne magnifique). Il allait prendre sa retraite ici, c’est donc là que le musée allait se trouver. Assez juste.

Chaque pouce du musée de 140 000 pieds carrés présente une myriade d’expositions mettant en valeur différentes époques et véhicules. Certains stands sont réunis dans des dioramas, d’autres sont sortis seuls. Il y a tout, des chars relativement petits de la Seconde Guerre mondiale et avant, aux énormes mastodontes roulants de la guerre froide. Beaucoup de ces derniers sont assez rares, non seulement parce qu’ils ont été fabriqués en moins grand nombre que la plupart des chars de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi parce que moins sont tombés entre les mains des musées.

Bien qu’il s’agisse principalement d’un musée de véhicules à roues, il y a aussi une poignée de bateaux et d’avions. Il y a même un immense coffre-fort qui abrite des centaines d’armes à feu historiques rares, y compris le Soldat John Simpson Mousquetle mousquet qui a tiré le premier coup de feu lors de la bataille de Bunker Hill et a contribué à déclencher la guerre d’indépendance.

Trois en un

Il est indéniable Musée national des véhicules militaires est éloigné. Cependant, un voyage aux Grand Tetons ou à Yellowstone, quelque chose que tout le monde devrait faire, nécessite un road trip ou une location. Se rendre de là au musée vous emmène sur l’un des plus routes pittoresques du pays. C’est facilement l’un de mes tronçons de route préférés que j’ai jamais conduits.

Pour tous ceux qui veulent se rapprocher de l’histoire mécanisée, cela vaut vraiment la peine d’être visité. Vous pouvez faire le musée, la route et les parcs nationaux en un seul voyage. Et si l’ouest du Wyoming n’est pas dans vos plans de voyage, consultez la galerie ci-dessus.

En plus de couvrir la télévision et d’autres technologies d’affichage, Geoff fait des visites photographiques de musées et d’endroits sympas à travers le monde, y compris des sous-marins nucléaires, des porte-avions massifs, des châteaux médiévaux, des road trips épiques de 10 000 milles, et plus encore. Découvrez Tech Treks pour toutes ses tournées et aventures.

Il a écrit un roman de science-fiction à succès sur les sous-marins de la taille d’une ville et un suite. Vous pouvez suivre ses aventures sur Instagram et son Chaîne Youtube.