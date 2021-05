«  So grincer des dents  »: les punch-ups des joueurs font honte à la boxe alors que les fans se bagarrent pendant le combat … avant qu’Arreola ne jure contre les juges pour la perte de Ruiz Jr (VIDEO)

Les parieurs au Dignity Health Sports Park près de Los Angeles, La Californie s’est déshonorée pendant la ferraille, avec une vidéo montrant une fan acclamant un groupe d’hommes tandis que deux autres – dont l’un est torse nu – sont jetés au sol alors que la sécurité déambule lentement dans la passerelle.

Un total de cinq combats auraient eu lieu lors du spectacle, un au cours du quatrième tour représentant un homme contre les balustrades étant attaqué par un grand groupe.

L’affichage a provoqué un choc et un amusement en ligne.

« Le côté embarrassant de la boxe … alors grincez-vous, » a répondu un téléspectateur sur Twitter, réagissant aux images violentes de l’un des premiers combats de l’année pour permettre aux fans de revenir. « Laissez le combat aux pros. «

« Plus d’un an sans foule et avec la première chance, il y a des d * ckheads qui agissent comme ça, » fit remarquer un autre.

Un enthousiaste de boxe britannique se moquait: « Vous avez peut-être de bons boxeurs professionnels là-bas, mais vos fans se battent aussi bien qu’ils boivent. Faible. »

Il y a eu tout autant d’action pendant le combat lui-même, les critiques décidant qu’Arreola et Ruiz avaient justifié un prix à la carte de 50 $ auparavant ridiculisé.

À la grande surprise du monde de la boxe, Arreola, 40 ans, a mis l’ancien champion des poids lourds Ruiz, dans son premier combat depuis sa défaite contre Anthony Joshua il y a 18 mois, sur la toile au deuxième tour.

Mais tout comme il l’avait fait contre le Britannique, moins un KO, Ruiz est sorti de l’adversité pour réclamer les demi-rondes et fatiguer Arreola.

Semblant soigner une blessure à l’épaule, Ruiz a subi un gonflement sous l’œil gauche mais a remporté une victoire unanime de 117-110, 118-109, 118-109 sur les cartes.

Clairement irrité par ces larges marges – beaucoup estimaient que le verdict aurait dû être beaucoup plus serré, bien que Ruiz en ait fait assez pour gagner – Arreola a fait une diatribe grossière dans son entretien d’après-combat.

« Je respecte les juges mais j’ai toujours dit que la beauté est dans l’œil du spectateur. Aujourd’hui, ils aiment un visage de beurre … tout est joli sauf leur visage, » il a commencé.

« Honnêtement, a-t-il gagné? Bien. Mais ne me dis pas que tu ne me donneras que deux ou trois tours. F *** ça, » ‘The Nightmare’ a ajouté, avant de chanter le fondateur explicite de NWA, amoureux des paroles, en invitant les juges à le faire tomber.

L’explosion chargée de blasphèmes a reçu un accueil mitigé, certains la surnommant la plus grande interview d’après-combat. de tous les temps et d’autres qualifiant Arreola de « mauvais perdant ».

Mais étant donné que le combattant de la ville n’a pas été terminé par Ruiz ou surclassé, ce qui l’aurait vu honorer sa promesse de prendre sa retraite, le double challenger pour le titre pourrait continuer à se battre.