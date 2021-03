Le champ des Oscars a été officiellement fixé pour les Oscars du 25 avril retardés par la pandémie.

Mais dans une saison de récompenses bouleversée avec des retards de films, des fermetures de salles de cinéma et même un manque de sensibilisation aux films en lice, de nombreuses performances fortes et des stars majeures ont été laissées de côté lors du scrutin final aux Oscars.

Sur plusieurs nominations clés, les électeurs de l’Académie ont ignoré les émissions de précurseurs et ont suivi leur propre chemin, oubliant des rôles allant de Jodie Foster dans « The Mauritanian » à Alan Kim, 8 ans, dans « Minari » et à des cinéastes tels que Regina King et Spike Lee.

Voici les plus gros snubs de nomination aux Oscars:

Regina King

L’actrice oscarisée Regina King, 50 ans, a reçu de nombreuses distinctions pour ses débuts en tant que réalisatrice, «One Night in Miami», y compris une nomination au Golden Globe pour le meilleur réalisateur. Cependant, King n’a pas pu se classer parmi les cinq meilleures places de nomination aux Oscars pour avoir dirigé le drame de la période qui n’a pas reçu de nomination pour la meilleure photo. Leslie Odom Jr. a reçu la nomination du meilleur acteur de soutien.

Jodie Foster

Aux Globes du mois dernier, Foster, 58 ans, en pyjama, a exprimé sa véritable surprise de remporter le prix de la meilleure actrice de soutien pour son rôle d’avocate en croisade Nancy Hollander dans « The Mauritanian ». Le double oscarisé n’a pas obtenu de place sur la liste finale des Oscars.

Delroy Lindo

La star de « Get Shorty », 68 ans, a reçu des éloges de la critique en jouant le vétéran du Vietnam hanté et épris de Trump Paul dans « Da 5 Bloods » de Spike Lee. Malgré le pari des experts des prix sur l’amour aux Oscars – et une nomination d’acteur aux SAG Award pour le casting du film – Lindo n’a finalement pas attrapé ce qui aurait été sa première nomination pour le meilleur acteur.

Tom Hanks

Hanks a servi non pas une mais deux performances dramatiques dignes au cours de la dernière année – en tant que destroyer de la Seconde Guerre mondiale Captain Krause dans « Greyhound » et lecteur de nouvelles du Old West sauvant une orpheline dans le drame de Paul Greengrass « News of the World ». Deux fois lauréat d’un Oscar, Hanks, 64 ans, a reçu sa sixième nomination l’an dernier en jouant à Mister Rogers dans « Une belle journée dans le quartier », mais a été exclu lundi.

Zendaya

Zendaya, 24 ans, a eu une cassure de prix 2020 avec une victoire aux Emmy pour son rôle exceptionnel de Rue dans la série HBO de Sam Levinson « Euphoria ». Après avoir tourné un film de relation de quarantaine pandémique « Malcolm & Marie » avec Levinson et l’acteur John David Washington, Zendaya est devenu le favori des récompenses, mais n’a pas obtenu la nomination de la meilleure actrice.

Sophia Loren

La légende italienne est revenue après une absence à l’écran d’un décadelong avec un rôle favorable aux récompenses – Une survivante de l’Holocauste et ancienne travailleuse du sexe est devenue mentor orpheline Madame Rosa dans « The Life Ahead », réalisé par son fils Edoardo Ponti. Mais Loren, dont la victoire aux Oscars de la meilleure actrice en 1962 était la première pour un film en langue étrangère (« Deux femmes »), n’a pas remporté la nomination de la meilleure actrice pour son récent film en langue italienne.

Alan Kim

Kim est devenu un chouchou de la saison des récompenses de 8 ans après ses débuts à l’écran « Minari », louangés par la critique, dans le rôle de David, l’enfant coréen-américain souffrant de problèmes cardiaques qui grandit dans la campagne de l’Arkansas. Récemment nominé à l’Académie britannique des arts du cinéma et de la télévision, Kim a volé des cœurs aux Critics Choice Awards quand il a sangloté joyeusement lors de son meilleur discours d’acceptation de nouveau venu. Le jeune acteur a raté une nomination d’acteur de soutien.

Jared Leto

Dans une bataille d’écran entre les lauréats des Oscars Denzel Washington et Rami Malek dans «Les petites choses», c’est leur co-star oscarisé Jared Leto qui est devenu le favori des récompenses pour son rôle de suspect de tueur en série certifié, Albert Sparma. Leto, 49 ans, a remporté les nominations aux SAG Awards et aux Golden Globe du meilleur second rôle, mais s’est heurté au mur des récompenses, manquant une nomination aux Oscars.

Chadwick Boseman

Le regretté acteur Boseman a cherché à entrer dans l’histoire avec deux nominations posthumes. Boseman a reçu une nomination du meilleur acteur pour « Ma Rainey’s Black Bottom », mais n’a pas trouvé de place dans la catégorie du meilleur acteur de soutien pour son rôle dramatique dans « Da 5 Bloods » de Spike Lee.

Spike Lee, ‘Da 5 Bloods’

Lee n’a pas reçu de nomination du meilleur réalisateur pour son drame vétéran du Vietnam, qui n’a pas été nominé pour le meilleur film. Les performances d’acteurs remarquables dans l’ensemble de la distribution, y compris Lindo et Boseman, ont également été contournées par les électeurs de l’Académie. « Da 5 Bloods » a été nominé pour la meilleure partition originale.

« Grippe de Wuhan » de Borat 2

La chanson parodie, écrite et interprétée par Sacha Baron Cohen dans « Borat Subsequent Moviefilm », a mérité des rires et des applaudissements en tant que satire sérieuse – et a même été présélectionnée pour la meilleure chanson originale d’Oscar. Chanté par Borat de Cohen avec des paroles désobligeantes et remplies de conspiration sur la pandémie de COVID-19 à une foule réceptive et aimant Trump, la chanson n’a pas été nominée. La suite de « Borat » a reçu deux Oscars, pour le scénario et la meilleure actrice de soutien pour Maria Bakalova.

Ellen Burstyn

L’actrice oscarisée de 88 ans (« Alice ne vit plus ici ») a reçu des éloges critiques pour son rôle dans « Pieces of a Woman », mais a raté la catégorie de la meilleure actrice de soutien.

Amy Adams

Alors que sa mère à l’écran (Glenn Close) a reçu une nomination pour la meilleure actrice de soutien pour « Hillbilly Elegy » de Netflix, Adams n’a pas réussi à devenir la meilleure actrice pour son rôle dans le drame qui a reçu des critiques mitigées.

Rosamund Pike

Pike a remporté un Golden Globe pour son rôle de tuteur légal frauduleux dans « I Care a Lot », mais n’a pas été en mesure de se qualifier pour les nominations aux Oscars de la meilleure actrice.

Dominique Fishback

« Judas et le Messie noir » a reçu six nominations, dont celle du meilleur film et du meilleur acteur de soutien pour LaKeith Stanfield et Daniel Kaluuya. Mais il manquait à la liste une nomination d’actrice de soutien pour la puissante performance de Fishback en tant que militante et partenaire de Fred Hampton Deborah Johnson.