Snubé en tant que choix de la haute cour d’Obama, Garland en ligne pour être AG

WASHINGTON (AP) – La dernière fois que Merrick Garland a été nominé par la Maison Blanche pour un poste, les républicains ne l’ont même pas rencontré.

Maintenant, le choix de la Cour suprême, autrefois snobé, se présentera enfin au Sénat, cette fois en tant que choix du président Joe Biden pour le poste de procureur général. On s’attend généralement à ce que Garland, un juge de la cour d’appel, navigue dans son processus de confirmation, qui commence lundi devant le comité judiciaire du Sénat contrôlé par les démocrates, avec un soutien bipartisan.

«La vaste expérience juridique du juge Garland le rend bien apte à diriger le ministère de la Justice, et j’ai apprécié son engagement à maintenir la politique hors du ministère de la Justice», a déclaré le sénateur John Cornyn, R-Texas, dans un communiqué. « Sauf si j’entends quelque chose de nouveau, je compte soutenir sa nomination devant le Sénat au complet. »

Le choix de Garland par Biden reflète l’objectif du président de restaurer la réputation du département en tant qu’organisme indépendant. Au cours de ses quatre années à la présidence, Donald Trump avait insisté sur le fait que le procureur général devait lui être personnellement fidèle, une position qui a porté atteinte à la réputation du ministère. La nomination de Garland à la haute cour par le président Barack Obama en 2016 est décédée parce que le Sénat contrôlé par les républicains a refusé de tenir une audience.

Garland héritera d’un ministère de la Justice qui a traversé une période tumultueuse sous Trump – truffé de drames politiques et de décisions controversées – et d’abondantes critiques de la part des démocrates sur ce qu’ils considéraient comme la politisation des principales agences d’application de la loi du pays.

Les priorités et les messages du ministère devraient changer radicalement au sein de l’administration Biden, en se concentrant davantage sur la question des droits civils, les révisions de la justice pénale et les politiques de police à la suite des manifestations nationales contre la mort de Noirs américains aux mains des forces de l’ordre.

Garland prévoit de dire aux sénateurs que le ministère doit s’assurer que les lois sont «appliquées équitablement et fidèlement» et que les droits de tous les Américains sont protégés, tout en réaffirmant son adhésion à des politiques visant à protéger son indépendance politique, le procureur général agissant en tant qu’avocat pour le peuple américain. , pas pour le président. Le ministère de la Justice a publié samedi une copie de la déclaration liminaire de Garland.

Garland sera également confronté à des défis immédiats, notamment l’enquête fiscale pénale sur le fils de Biden, Hunter, et les appels de certains démocrates à enquêter sur Trump, en particulier après que des milliers d’émeutiers pro-Trump ont pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier alors que le Congrès se réunissait pour certifier La victoire électorale de Biden. Garland, dans ses remarques préparées pour le comité sénatorial, qualifie l’insurrection d ‘«attaque odieuse qui cherchait à se méfier d’une pierre angulaire de notre démocratie: le transfert pacifique du pouvoir à un gouvernement nouvellement élu».

L’enquête d’un avocat spécial ouverte par William Barr, alors qu’il était procureur général, sur les origines de l’enquête Trump-Russie reste également ouverte. Ce sera à Garland de décider ce qu’il faut rendre public à partir de ce rapport,

Garland était au centre d’une tempête politique il y a cinq ans dans le cadre d’un pari républicain qui a finalement façonné l’avenir de la Cour suprême. En tant que candidat d’Obama pour remplacer feu le juge Antonin Scalia, décédé de manière inattendue en février 2016, Garland était un choix modéré et généralement apprécié des sénateurs.

Mais le chef de la majorité, Mitch McConnell, a déclaré quelques heures après la mort de Scalia qu’il ne considérerait aucun candidat d’Obama – et que les électeurs devraient décider en choisissant un nouveau président en novembre. Tout le caucus de McConnell a suivi. Beaucoup ont même refusé de rencontrer Garland, même si certains ont remis en question le gambit en privé.

C’était un risque politique énorme. La candidate démocrate à la présidentielle Hillary Clinton était en tête dans la plupart des sondages et aurait facilement pu nommer quelqu’un de plus libéral que Garland si elle avait remporté la Maison Blanche. Mais elle ne l’a pas fait, Trump l’a fait et les républicains étaient ravis d’avoir voté pour confirmer Neil Gorsuch comme juge un an plus tard. Le pari a ensuite porté ses fruits, car le Sénat est resté aux mains des républicains pendant les quatre années suivantes et Trump a eu l’occasion de nommer deux juges conservateurs supplémentaires, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett, remodelant l’équilibre politique de la cour.

Avant le drame de la Haute Cour, Garland avait été à plusieurs reprises salué par certains républicains comme étant exactement le genre de candidat modéré qu’ils pouvaient soutenir.

La critique, telle qu’elle était, venait des libéraux, qui avaient espéré qu’Obama choisirait quelqu’un de plus progressiste ou diversifié que Garland. Le sénateur du Vermont Bernie Sanders, alors à la recherche de la nomination de 2016 contre Clinton, a déclaré qu’il n’aurait pas choisi Garland. Les groupes d’activistes libéraux ont été tièdes dans leur soutien.

Le sénateur Lindsay Graham, RS.C., était l’un des rares sénateurs à avoir rencontré Garland, mais il n’a pas bougé de sa position selon laquelle un président ne devrait pas choisir un candidat à la Cour suprême au cours d’une année électorale. Graham a inversé le cours lorsque son parti en a eu l’occasion, en écrasant la nomination de Coney Barrett en un temps record lors d’une pandémie mondiale à quelques semaines des élections de 2020, que son parti a ensuite perdues.

Graham a déclaré dans un tweet que Garland serait un «bon choix» pour diriger le ministère de la Justice. «C’est un homme de grand caractère, d’intégrité et d’une immense compétence en droit.»

Garland est un homme blanc, mais deux autres membres de la direction du ministère de la Justice, Vanita Gupta et Kristen Clarke, sont des femmes ayant une expérience significative des droits civils. Leurs sélections semblaient conçues pour émousser toute inquiétude concernant le choix de Biden pour le poste de procureur général et ont servi de signal que les causes progressistes seraient prioritaires dans la nouvelle administration.

Garland est un juge expérimenté qui a occupé des postes de direction au ministère de la Justice il y a des décennies, notamment en tant que superviseur des poursuites liées à l’attentat à la bombe d’Oklahoma City en 1995. Mais il est sur le point de retourner dans un département radicalement différent de celui qu’il a quitté. Son expérience dans la poursuite des affaires de terrorisme domestique pourrait s’avérer extrêmement utile maintenant.

Garland devra probablement faire face à la pression des groupes de défense des droits civiques pour mettre fin à la peine de mort fédérale après une série sans précédent de peine capitale sous l’administration Trump. Treize exécutions fédérales ont eu lieu en six mois, et elles sont devenues des super-étendues pendant la pandémie de coronavirus.

Il pourrait également y avoir des questions sur la gestion par le ministère d’une enquête fédérale sur les droits criminels et civils visant à déterminer si des membres de l’administration du gouverneur de New York, Andrew Cuomo, ont intentionnellement manipulé des données sur les décès de coronavirus dans les maisons de soins infirmiers.

Le nouveau président du comité sénatorial chargé de la nomination, le sénateur Dick Durbin, D-Ill., A déclaré que Garland méritait bien le poste.

«Et à la lumière de son traitement passé du Sénat des États-Unis, sa journée avant les microphones est attendue depuis longtemps», a déclaré Durbin.

Les rédacteurs d’Associated Press Mark Sherman et Mary Clare Jalonick ont ​​contribué à ce rapport.