Snowpiercer Saison 4 Révélations [Spoiler] est le père d’Alex

Ce qui suit contient des spoilers majeurs pour Snowpiercer Saison 4, Épisode 9, « Dominant Traits », qui a débuté le dimanche 15 septembre sur AMC.

Il ne reste qu’un seul épisode de Perceneige Dans la saison 4, Andre Layton, interprété par Daveed Diggs, s’est beaucoup appuyé sur la jeune Alex. Avec Melanie coincée dans l’Eternal Engine de Nima, Alex devient le leader que sa mère était autrefois à bord du Snowpiercer.







Layton apprécie beaucoup cette idée, car le génie d’Alex sera crucial pour maintenir la colonie de New Eden en vie. S’ils survivent à la guerre contre les Forces internationales de maintien de la paix (FIP), bien sûr. L’un des grands mystères a toujours été de savoir qui est le père d’Alex. On pensait qu’il s’agissait de M. Wilford, joué par Sean Bean, mais cette hypothèse a été rapidement démentie. L’avant-dernier épisode confirme l’identité du père d’Alex dans l’un des rebondissements les plus fous de la série à ce jour.





Nima de Snowpiercer est le père d’Alex

Nima était un donneur de sperme pour Melanie





Saison Épisode Titre de l’épisode Écrivain Directeur Évaluation IMDb 4 9 « Traits dominants » Ian Sobel Christoph Schrewe 7.4/10

Nima est en colère après qu’Alex ait renié un plan visant à saboter les commandes de New Eden et à l’introduire dans la colonie pour voler Big Alice. Il fait sortir Melanie de sa cellule et négocie un nouvel accord : l’aider à gazer New Eden et à rendre tout le monde inconscient. C’est bien mieux que de le faire exploser avec des bombes dans les montagnes. Melanie accepte, car c’est le moindre des deux maux dans Perceneige Saison 4.

Au fil du temps, Melanie sauve Alex après que les forces de Nima ont attaqué la colonie. Elle lâche ensuite la bombe selon laquelle il était le donneur de sperme après leurs études au MIT. Melanie ne voulait pas de mari, alors elle a décidé d’utiliser Nima pour lui donner un enfant. À l’époque, il n’était pas considéré comme un personnage douteux, et Melanie sentait que leurs gènes étaient suffisamment compatibles pour produire un esprit brillantAlex prend bien la nouvelle et distrait Nima à bord du Snowpiercer.





Alex interroge son père sur l’amour et la famille. Alors que Nima devine ses intentions, Melanie tente de saboter Snowpiercer et de gagner du temps. Lorsque Nima se retire et ordonne l’explosion des bombes, cela échoue. Javi a brouillé la fréquence, il n’y a donc pas de signal de détonation explosive. Nima est en colère, car il est obligé d’envoyer ses troupes une fois de plus. Cependant, ils n’ont pas de balles. L’armée de Layton les élimine, se préparant à poursuivre Nima et à arrêter la route de Snowpiercer.

Alex de Snowpiercer pourrait apporter la rédemption à Nima

Alex pourrait être en conflit d’intérêts pour la finale de la série Snowpiercer





Alex sait que Nima est une âme tragique et incomprise, et lui montre de la compassion. Melanie ne sympathise pas avec eux alors qu’ils fuient, mais Alex leur lance un regard mélancolique. Elle voit que tout ce que Nima veut faire, c’est utiliser ses produits chimiques Gemini pour dégeler le monde. Il l’a gelé accidentellement avec CW-7 alors qu’il travaillait sur le changement climatique, il est donc maintenant obsédé par l’expiation. Alex a été de la même manière avec ses propres variables, permutations et combinaisons dans le domaine scientifique.

La nouvelle de la mort de Wilford l’a également bouleversée. Il lui a servi de mentor lorsque Melanie pensait qu’elle était morte. Une partie d’Alex pense que cela pourrait être une seconde chance d’avoir un père, surtout avec l’ingénieur, Ben, mort aussi. Pourrait-elle sauver l’âme de Nima et l’empêcher d’envoyer ces missiles toxiques ? Elle devra agir vite. Elle devra abandonner Melanie et s’assurer que l’équipage de Layton ne blesse pas Nima et ne le force pas à agir.





En fin de compte, Alex est une question de confianceLe groupe de Melanie et Layton n’a cependant aucune raison de croire que Nima est un homme bon. Il s’agit pour Alex de faire ce que les scientifiques et les ingénieurs ne sont pas censés faire : agir en fonction de leurs sentiments et de leurs émotions. Il y a peut-être un brin d’amour et de désir présent, mais avec le temps qui passe, si Alex fait un mauvais pari, ce sera littéralement la fin du monde car il surchauffera à cause du trait dominant de Nima : l’arrogance.

La finale de la série Snowpiercer sera diffusée le dimanche 22 septembre à 21h00 sur AMC.