Snowpiercer Saison 4 Épisode 10 Dernier arrêt diffusé le 22 septembre 2024 sur AMC

Ce dimanche 22 septembre 2024, à 21h00, Snowpiercer revient avec un épisode intense intitulé « Last Stop ». Au fil de la captivante quatrième saison, les téléspectateurs se retrouveront sur le bord de leurs sièges alors que Nima se dirige vers le Snowpiercer. Son voyage promet d’être rempli de dangers et de rebondissements inattendus.

Pendant ce temps, Layton et les Tailies ne reculent pas. Ils doivent se frayer un chemin après la capture de Ruth, démontrant leur détermination et leur courage face à l’adversité. Cette lutte pour la survie ajoute une dimension exaltante à l’épisode, car les enjeux n’ont jamais été aussi élevés.

Alors que la tension monte, Nima tente de négocier un accord, ce qui la conduit à la salle de contrôle de la fusée où elle doit lancer la séquence de lancement. Ce moment crucial pourrait tout changer pour les personnages et le destin du train. Avec un mélange d’action, de drame et de suspense, « Last Stop » saura captiver les fans.