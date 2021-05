Snowflake déménage son bureau exécutif de Californie à Bozeman, Montana

Vue à travers l’entrée du ranch du Montana sur les parcours avec vue sur les Crazy Mountains couvertes de neige du centre du Montana en arrière-plan, les Crazy Mountains s’élèvent à plus de 11 000 pieds et sont situées au nord de l’Interstate-90 entre Billings et Bozeman Montana; ils peuvent être vus sur de nombreux kilomètres le long de ce tronçon de l’Interstate. (Photo par: Education Images / Universal Images Group via Getty Images)

Snowflake, le fournisseur d’analyse de données dans le cloud qui a organisé la plus grande introduction en bourse de logiciels aux États-Unis jamais réalisée l’année dernière, est devenu la dernière entreprise de technologie à abandonner la Californie.

Dans ses gains communiqué de presse mercredi, la ligne de données de Snowflake est apparue comme « No-Headquarters / BOZEMAN, Mont. » Pas plus tard que le 3 mai, lorsque l’entreprise annoncé la date de son rapport sur les résultats du premier trimestre, cette même ligne a indiqué « SAN MATEO, Californie. »

Flocon de neige Dépôt auprès de la SEC mercredi a montré une adresse à Bozeman pour son bureau exécutif. La société a expliqué pourquoi dans une note de bas de page:

« Nous sommes une société du Delaware avec une main-d’œuvre répartie dans le monde entier et aucun siège social. En vertu des règles de la Securities and Exchange Commission, nous sommes tenus de désigner un » bureau exécutif principal « . Aux fins de ce rapport, nous avons désigné notre bureau de Bozeman, dans le Montana, comme notre principal bureau exécutif, car c’est là que sont basés notre chef de la direction et notre chef des finances. «

Snowflake aura toujours une grande opération dans la Silicon Valley, et a même subi une refonte massive récente de son bureau de San Mateo pour préparer le retour éventuel des employés.

« Bien que San Mateo continue de rester un endroit important pour nous, nous n’avons pas un seul bureau qui soit au centre des opérations de Snowflake », a déclaré un porte-parole dans un e-mail.

La décision de la société de retirer son siège social de Californie suit une tendance qui a commencé au milieu de la pandémie l’année dernière.

Palantir a déménagé au Colorado. Oracle et Hewlett Packard Enterprise sont partis pour Texa. De nombreuses entreprises ont consolidé leurs bureaux et se sont retirées des baux de la région de la Baie, donnant à leurs employés la possibilité de travailler où qu’ils soient. Les entreprises ont décampé pour une combinaison de raisons, y compris le coût de la vie gonflé en Californie, les impôts élevés et un environnement de plus en plus considéré comme hostile aux entreprises.

Snowflake, qui compte environ 2500 employés, évolue dans le sens du travail à distance depuis des mois. Le PDG Frank Slootman a déclaré à CNBC en janvier qu’après l’épidémie de Covid-19, il est devenu clair que l’ancienne méthode de travail n’allait pas revenir.

La pandémie s’est avérée être « presque comme un appel au réveil qui ne fait qu’ouvrir les yeux sur l’opportunité », a déclaré Slootman à l’époque. « Cela va vraiment réduire l’empreinte immobilière des entreprises. »

L’adresse indiquée par Snowflake comme son bureau à Bozeman, une ville de moins de 50000 habitants, est située au centre-ville, à proximité d’une succursale de poste, d’un bowling et d’un café, selon Google Maps.

Slootman a passé beaucoup de temps et d’argent au Montana ces dernières années.

Alors que PDG de ServiceNow avant de rejoindre Snowflake, Slootman a versé la somme maximale autorisée au républicain Greg Gianforte, qui était le représentant du Montana à la Chambre des États-Unis jusqu’à cette année, selon les archives de la Federal Election Commission. Gianforte est maintenant le gouverneur de l’état.

À la fin de 2020, Slootman a demandé un bail au sol de l’aviation pour une durée de 20 ans à l’aéroport Twin Bridges du Montana à partir d’octobre dernier, selon comptes rendus des réunions pour le Conseil de l’aéroport du comté de Madison.

– Jordan Novet de CNBC a contribué à ce rapport

