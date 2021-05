Snowfall domine Musidora à York sous Ryan Moore | Actualités des courses

Snowfall a mené ses rivaux dans une joyeuse danse pour offrir à Aidan O’Brien sa première victoire dans les Tattersalls Musidora Stakes à York.

La fille de la superstar japonaise Deep Impact n’a réussi qu’une seule victoire en sept sorties en tant que juvénile la saison dernière, même si ses deux dernières sorties étaient au niveau du groupe 1 dans les Moyglare Stud Stakes et les Fillies ‘Mile.

Elle était un tir généreux 14-1 lors de sa réapparition, le marché étant dominé par le couple impeccablement élevé de Noon Star – une fille du vainqueur du Derby Galileo et de la pouliche de haut niveau Midday – et la pouliche de Sea The Stars Teona.

Cependant, Ryan Moore a conduit Snowfall en tête dès le début – et après avoir dicté les affaires pour une grande partie du concours du groupe trois de 10 furlong, elle a passé le poteau avec trois longueurs et trois quarts en main.

Noon Star a occupé la deuxième place, Teona réussissant bien à terminer aussi près qu’elle l’a fait en troisième après avoir tiré férocement pour sa tête pendant une grande partie de la course.

La réponse du bookmaker a été immédiate, les chances de Snowfall étant réduites pour les Cazoo Oaks.

O’Brien a déclaré: «Nous avons toujours pensé au monde de son année dernière, mais les choses n’ont tout simplement pas fonctionné pour elle.

«Sur pedigree, elle allait toujours être adaptée par un pas en avant dans le voyage, Ryan lui a donné une belle balade.

«C’est un magnifique pedigree et nous avons toujours pensé qu’une course comme celle-là conviendrait.

«Je pense que les Oaks seront le plan, mais nous allons tous discuter.

« Les choses n’ont tout simplement pas fonctionné pour sa dernière saison, j’espère qu’elle continuera et aura une bonne année. »