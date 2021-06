Dans une décision saluée par le lanceur d’alerte de l’ACLU et de la NSA, Edward Snowden, une cour d’appel américaine s’est rangée du côté des militants noirs et a statué que le programme d’espionnage AIR de Baltimore violait l’interdiction du quatrième amendement des perquisitions abusives.

La formation plénière de la Cour d’appel du quatrième circuit de Richmond, en Virginie, a statué jeudi 8 contre 7 en faveur de Leaders of A Beautiful Struggle et contre le service de police de Baltimore, dans le Maryland, déclarant le programme Aerial Investigation Research (AIR) inconstitutionnel.

La décision est la « la victoire la plus importante du 4e amendement depuis un certain temps, et aura un impact national (et, espérons-le, via les normes, international) » a écrit Snowden, qui a dénoncé l’espionnage fédéral sans mandat des Américains en 2013. « Nous avons une attente raisonnable que nos mouvements quotidiens ne seront pas surveillés en permanence, et Baltimore a violé cela. »

De l’avis de la majorité, la cour d’appel a déclaré que le programme AIR est un « enregistrement photographique des mouvements, dépassant même la précision des données GPS » et les informations de localisation des services cellulaires, qui transcendent les capacités policières ordinaires et sont « anathème » aux valeurs inscrites dans le quatrième amendement.

Tel que « programme dystopique » n’aurait jamais dû être autorisé en premier lieu, a déclaré l’American Civil Liberties Union (ACLU), qui représentait les plaignants devant le tribunal.

La décision annule la décision antérieure d’un juge de district fédéral et empêche Baltimore d’utiliser les données obtenues par le programme dans le cadre d’enquêtes ou de procès criminels en cours. Baltimore a fait valoir que le procès était sans objet, car il a voté pour mettre fin à AIR en février, après que le nouveau maire – qui s’est publiquement opposé au programme – a prêté serment.

AIR a été annoncé en décembre 2019 par le commissaire de la police de Baltimore, Michael Harrison. Trois assemblées publiques à ce sujet ont eu lieu en mars 2020 – une en personne et deux virtuelles, après le début des blocages de Covid-19. Baltimore a approuvé le contrat avec Persistent Surveillance Systems (PSS) basé en Ohio le 1er avril 2020. Il n’a pas été financé par les contribuables, mais par Arnold Ventures, un organisme de bienfaisance privé, à hauteur de 3,69 millions de dollars.

C’était la deuxième fois que Baltimore essayait la surveillance aérienne, après qu’un programme similaire ait été exposé et arrêté en 2016.

Leaders of a Beautiful Struggle (LBS) – une organisation « dévoué à la création de politiques publiques transformatrices » dans le but de « améliorer considérablement les conditions des Noirs » à Baltimore – poursuivi en avril 2020. Des mémoires d’Amici en leur nom ont été déposés par la NAACP, l’Electronic Frontier Foundation, le Brennan Center for Justice et la National Association of Criminal Defence Lawyers, entre autres.

LBS a fait valoir que leur opposition à la surveillance est « sur la remise en cause de l’idéologie raciste du policierisme » et ont dit qu’ils « Refusez le faux. . . choix entre l’instabilité communautaire créée par les crimes violents, [and] l’instabilité de la communauté causée par l’incarcération de masse [and] police irresponsable.

La majorité était d’accord, citant – entre autres – des livres d’Angela Davis et de Ta-Nehisi Coates, dont le LBS a pris le nom de leur organisation dans les mémoires de 2008.

Accusant la majorité des « un exercice indéfendable de portée judiciaire excessive » les juges dissidents ont déclaré que la décision « fait des dommages irréparables à notre système fédéral » et est un « un coup porté à l’autodétermination partout ».

Ils ont également fait valoir qu’un verdict de la Cour suprême des États-Unis en 2018 soutenait le programme de surveillance et que Baltimore avait le droit démocratique de le juger afin de résoudre des homicides qui affectent de manière disproportionnée les Afro-Américains.

