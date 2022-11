Snowden révèle “la vidéo la plus importante de l’année”

Le dénonciateur a partagé un vieux clip de l’ancien officier de la CIA Frank Snepp détaillant comment l’agence a planté des histoires dans les médias

Le dénonciateur de la National Security Agency (NSA) des États-Unis, Edward Snowden, a déclaré qu’une interview de 1983 avec l’ancien officier de la CIA Frank Snepp, détaillant comment l’agence utilisait les journaux grand public aux États-Unis pour diffuser de la désinformation, est toujours la “la vidéo la plus importante de l’année.”

Snowden, qui vit actuellement en Russie après avoir obtenu la nationalité russe, a publié lundi un court extrait de l’interview de Snepp. Dans la vidéo, l’ancien officier du renseignement a expliqué comment il avait servi comme interrogateur, débriefeur d’agent et analyste en chef de la stratégie alors qu’il travaillait à l’ambassade des États-Unis à Saigon pendant la guerre du Vietnam.

Snepp a déclaré que l’une de ses fonctions était d’informer la presse lorsque la CIA voulait “faire circuler de la désinformation sur un problème particulier”, notant que cette information n’était pas nécessairement un mensonge, et pourrait être une demi-vérité.

“Nous choisirions un journaliste, j’irais faire le briefing et j’espère qu’il mettrait l’information sous forme imprimée”, Snepp a déclaré, notant que les journalistes n’auraient généralement aucun moyen de vérifier réellement les informations qui leur étaient fournies.

Snepp a poursuivi en nommant quelques journalistes que la CIA avait spécifiquement ciblés pour leur “une influence formidable” et nommé quelques-uns “journalistes respectés” qui travaillaient à Saigon à l’époque, comme Robert Chaplin du New Yorker, Kies Beach du Los Angeles Times, Malcolm Brown du New York Times et Maynard Parker du magazine Newsweek, entre autres.

Lire la suite Snowden se moque du trope des “bots russes”

Le dénonciateur a même révélé comment la CIA avait réussi à planter un article dans le New Yorker sur de supposés plans de guerre nord-vietnamiens. Cette histoire a ensuite été utilisée par l’agence pour convaincre le Congrès américain de fournir plus d’aide à Saigon et de présenter le Nord-Vietnam comme le “principaux violateurs d’un cessez-le-feu” accord.

Snowden a souligné que, peu de temps après cet entretien, Snepp a été poursuivi par la CIA dans un procès qui s’est rendu devant la Cour suprême, qui a statué que toute publication d’agents du renseignement devait d’abord être soumise à l’agence pour approbation.

Le dénonciateur de la NSA a remercié séparément un autre utilisateur de Twitter pour avoir lancé une “Pensez-vous que la CIA fait toujours ça?” série de messages, détaillant le fonctionnement interne de l’agence tel que partagé par d’autres lanceurs d’alerte qui avaient été « poursuivi en silence.”