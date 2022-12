Snowden prête serment en Russie et récupère son passeport, selon un avocat

Commentez cette histoire Commentaire

Edward Snowden, un ancien sous-traitant de l’Agence de sécurité nationale qui a divulgué des informations sur les programmes de surveillance américains, a prêté serment d’allégeance à la Russie et a récupéré son passeport russe, a déclaré vendredi son avocat aux médias d’État. “Edward a reçu un passeport russe hier et a prêté serment conformément à la loi”, a déclaré l’avocat Anatoly Kucherena, selon l’agence de presse russe Interfax. “Il est, bien sûr, heureux, remerciant la Fédération de Russie pour le fait qu’il a reçu la citoyenneté”, a-t-il poursuivi. “Et surtout, en vertu de la Constitution de la Russie, il ne peut plus être extradé vers un État étranger.”

Snowden, 39 ans, est recherché par Washington pour espionnage. Il se considère comme un dénonciateur.

On ne sait pas si Snowden a prêté serment d’allégeance en même temps qu’il a obtenu un passeport, mais les deux sont des procédures courantes lorsque les étrangers deviennent citoyens russes. Le texte comprend le serment « de protéger la liberté et l’indépendance de la Fédération de Russie, d’être fidèle à la Russie, de respecter sa culture, son histoire et ses traditions » et de promettre de « remplir les devoirs d’un citoyen de la Fédération de Russie pour le bien ». de l’État et de la société ».

Kucherena a ajouté que l’épouse de Snowden, Lindsay Mills, était également en cours de procédure de demande de citoyenneté russe et que les enfants du couple fréquenteraient probablement les écoles russes, lorsqu’ils seraient prêts. Il a dit qu’il communiquait principalement en anglais avec son client mais que Snowden parlait aussi le russe, bien que “pas parfaitement”.

Le président russe Vladimir Poutine a accordé la citoyenneté à Snowden en septembre, dans un décret qui couvrait 72 étrangers. Poutine a précédemment qualifié les actions de Snowden de mauvaises, mais a déclaré qu’il “n’est pas un traître”, car “il n’a pas trahi les intérêts de son pays”.

Après avoir obtenu la citoyenneté, Snowden tweeté: “Après des années de séparation d’avec nos parents, ma femme et moi n’avons aucune envie d’être séparés de nos FILS. Après deux ans d’attente et près de dix ans d’exil, un peu de stabilité fera la différence pour ma famille. Je prie pour leur vie privée – et pour nous tous.

Snowden a obtenu l’asile en Russie en 2013 après avoir fui les États-Unis pour éviter des poursuites. Il a obtenu la résidence permanente en 2020 et ses avocats ont déclaré à l’époque qu’il demandait à obtenir un passeport russe sans renoncer à sa citoyenneté américaine.

Il a expliqué sa décision de demander la double nationalité sur Twitter en 2020 comme étant nécessaire pour éviter d’être séparé de son fils. Dans une « ère de pandémies et de frontières fermées, nous demandons la double nationalité américano-russe », a-t-il écrit.

“Lindsay et moi resterons américains, élevant notre fils avec toutes les valeurs de l’Amérique que nous aimons, y compris la liberté de dire ce qu’il pense. Et j’attends avec impatience le jour où je pourrai retourner aux États-Unis, afin que toute la famille puisse être réunie », a-t-il déclaré. ajoutée.

Les révélations de Snowden, publiées pour la première fois dans le Washington Post et le journal The Guardian en 2013, ont provoqué des ondes de choc internationales et ont été parmi les violations de renseignement les plus importantes de l’histoire des États-Unis.

Il a révélé l’existence de la collection de la NSA de millions d’enregistrements téléphoniques d’Américains, un programme jugé plus tard illégal par une cour d’appel fédérale et fermé par la suite. Les révélations ont également endommagé les relations de la communauté du renseignement avec l’industrie technologique américaine.

Snowden a prêté serment et a reçu son passeport alors que Moscou poursuivait sa guerre contre l’Ukraine, qui en était maintenant à son 10e mois. Son avocat, Kucherena, a déclaré lorsque Snowden a obtenu la citoyenneté qu’il ne serait pas soumis à la mobilisation militaire partielle que Poutine avait décrétée quelques jours auparavant, puisque seuls des hommes ayant une expérience militaire antérieure étaient appelés. Cependant, il a été largement rapporté que de nombreux Russes sans une telle expérience ont été convoqués ces derniers mois.

La Maison Blanche et le Département d’État n’ont pas commenté publiquement la prestation de serment de Snowden et n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire du Post.