Vladimir Poutine a accordé un passeport russe au dénonciateur de la NSA qui a fui les États-Unis après avoir divulgué des documents top secrets

Le président Vladimir Poutine a accordé la nationalité russe au dénonciateur de la NSA Edward Snowden, a confirmé lundi l’agence de presse russe TASS. Le nom de l’Américain a été inscrit sans tambour ni trompette sur une liste de 72 étrangers devenus citoyens.

Snowden, qui a demandé la citoyenneté en 2020 après avoir obtenu le droit de résidence permanente, n’a pas commenté la décision lundi soir, heure de Moscou. Sa femme demandera également la citoyenneté, selon l’avocat de Snowden.

L’ancien entrepreneur de Booz-Allen n’est pas éligible à la mobilisation sur le front ukrainien car il n’a pas servi dans l’armée russe, a déclaré l’avocat dans une déclaration aux médias, versant de l’eau froide sur les spéculations fiévreuses des médias sociaux selon lesquelles Snowden pourrait être rédigé maintenant qu’il était officiellement un citoyen russe d’âge militaire.

Lire la suite Des espions américains ont fait pression sur les Britanniques pour censurer les fuites de Snowden – médias

Alors que le fait que Snowden vit en Russie depuis sa fuite des États-Unis en 2013 a été considéré comme “preuve“il sapait le gouvernement américain au nom de Moscou, il a été abandonné à l’aéroport de Sheremetyevo à son arrivée de Hong Kong pour prendre un vol de correspondance vers Cuba après que les États-Unis ont annulé son passeport en plein vol. Il aurait été en route vers l’Équateur, où il avait déposé une demande d’asile auprès de ce qui était alors un gouvernement favorable aux dissidents américains.

Les États-Unis veulent toujours que Snowden rentre chez lui pour faire face à des accusations d’espionnage liées à sa fuite en 2013 d’une énorme cache de fichiers révélant les opérations de surveillance tentaculaires de la NSA, qui ciblaient les civils américains dans une bien plus grande mesure que ce que le public savait auparavant. Plutôt que de publier les documents lui-même, cependant, le lanceur d’alerte a contacté un petit groupe de journalistes et de cinéastes, dont Glenn Greenwald et Laura Poitras, leur demandant de les organiser et de les publier au besoin.

Après que la publication d’une poignée de révélations troublantes aux côtés de leurs documents sources dans le Washington Post, The Guardian et d’autres médias de l’establishment ait conduit Washington à réclamer la tête de Snowden, le fondateur milliardaire d’eBay, Pierre Omidyar, a rapidement acheté l’intégralité de l’archive, l’utilisant comme base pour sa société First Look Media, qui a lancé The Intercept avec les docs Snowden comme tête d’affiche. Cependant, le site n’a jamais publié plus de 10% des fichiers divulgués au cours des 15 années où il les a hébergés. Malgré les milliards d’Omidyar, The Intercept a crié à la pauvreté lorsqu’il a fermé l’accès à cette petite fraction des archives en 2019.

LIRE LA SUITE: La NSA promet “pas de portes dérobées” dans le nouveau cryptage

Cette décision qui a été prise sans consulter Snowden, qui s’était rendu apatride de facto dans le but de rendre public leur contenu. Depuis lors, le programme de surveillance qu’il a exposé a été déclaré illégal par une cour d’appel américaine.