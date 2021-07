L’ancien sous-traitant du renseignement américain a exprimé sa consternation face à un éditorial de WaPo en réponse aux informations selon lesquelles NSO Group, une société de surveillance israélienne, a vendu son logiciel espion Pegasus à des clients gouvernementaux qui ont ensuite utilisé le puissant outil de piratage pour espionner des journalistes, des travailleurs d’ONG et même des chefs d’État. . Les allégations explosives, basées sur une liste divulguée de prétendues cibles de Pegasus et des analyses médico-légales ultérieures, ont une signification personnelle pour le personnel du Post : un téléphone appartenant à la fiancée de Jamal Khashoggi, un chroniqueur du journal, aurait été piraté par les autorités saoudiennes à l’aide de Pégase. Khashoggi a été assassiné à l’intérieur du consulat saoudien à Istanbul, en Turquie, en octobre 2018. Son assassinat a été perpétré par des agents saoudiens, prétendument sur ordre du prince héritier Mohammed bin Salman. Le Washington Post a noté que Riyad avait toujours accès à Pegasus même après l’assassinat macabre de Khashoggi, malgré l’insistance de NSO pour que ses clients subissent un processus de vérification approfondi.

Le comité de rédaction du journal a appelé à davantage d’assurances que Pegasus et les logiciels espions similaires sont utilisés de manière responsable, ajoutant que les pays ayant des antécédents de violations des droits de l’homme devraient être interdits d’utiliser de tels outils. Pour Snowden, ces demandes sonnaient comme des recommandations édentées.

« La solution éditoriale de WaPo au scandale NSO est si embarrassante qu’elle est elle-même un scandale. Ces entreprises (et leurs hôtes) affirment que « les exigences de transparence, de responsabilité et de licence » sont déjà en place ! Vous demandez moins que rien », a-t-il tweeté, en faisant un lien vers l’éditorial.

Il plus tard contrasté les WaPo « sans enthousiasme » éditorial avec l’appel du Guardian à un moratoire sur de tels logiciels espions. Le document britannique a également suggéré un cadre juridique plus solide afin de tenir les gouvernements et les entreprises privées responsables des opérations d’espionnage illégales.

Le lanceur d’alerte de la NSA n’a pas non plus été impressionné par l’affirmation de la NSO selon laquelle son logiciel malveillant était programmé pour empêcher l’infection des téléphones américains. Il a noté qu’il n’y avait aucune raison de croire que le logiciel espion pouvait se faufiler sur le téléphone du président français Emmanuel Macron, mais pas sur un appareil mobile appartenant au président américain Joe Biden. Les services secrets marocains auraient utilisé Pegasus pour cibler Macron en 2019. Le Maroc a nié avoir utilisé l’outil de piratage.

L’affirmation de NSO selon laquelle il est « technologiquement impossible » d’espionner les numéros de téléphone américains est un mensonge éhonté : un exploit qui fonctionne contre l’iPhone de Macron fonctionnera de la même manière sur l’iPhone de Biden. Tout code écrit pour interdire de cibler un pays peut également être non écrit. C’est une feuille de vigne. https://t.co/1C25G2OUx8 – Edward Snowden (@Snowden) 20 juillet 2021

Selon les rapports, Macron n’est pas le seul leader mondial à avoir été ciblé par Pegasus. Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador aurait été espionné par l’administration de son prédécesseur, le président Enrique Peña Nieto.

NSO a minimisé la fuite qui a conduit aux allégations troublantes et a accusé les médias de diffuser « théories non corroborées » sur le malware et son utilisation. La société israélienne a insisté sur le fait qu’elle ne vendait le logiciel espion qu’à des clients étatiques pour des opérations antiterroristes ou d’autres enquêtes criminelles sérieuses.

