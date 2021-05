Snowden dit que les poursuites d’Assange montrent les paroles de Biden aux «  courageux journalistes  » à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse – RT USA News

Alors que le président américain Joe Biden a célébré la Journée mondiale de la liberté de la presse en faisant l’éloge des médias indépendants héroïques, son gouvernement cherche toujours à emprisonner Julian Assange de WikiLeaks pour acte de journalisme, a déclaré le lanceur d’alerte de la NSA Edward Snowden.

Le célèbre dénonciateur de la sécurité nationale a pris l’administration à la tâche lundi, après que le secrétaire d’État Antony Blinken se soit vanté du dévouement des États-Unis à « liberté de presse » et «La sécurité des journalistes dans le monde entier.» La poursuite en cours d’Assange est impossible à concorder avec ces vœux, a déclaré Snowden.

«Ce serait plus convaincant si la Maison Blanche ne sollicitait pas de manière agressive une peine de 175 ans pour l’éditeur d’un journalisme primé d’importance mondiale – malgré les appels de toutes les organisations importantes de défense de la liberté de la presse et de défense des droits de l’homme,» il a tweeté.

Ce serait plus convaincant si la Maison Blanche ne recherchait pas de manière agressive une peine de 175 ans pour l’éditeur de journalisme primé d’importance mondiale – malgré les appels de toutes les organisations importantes de la liberté de la presse et des droits de l’homme: https://t.co /6QMuajTS8ohttps://t.co/Rb7AoQ8Out – Edward Snowden (@Snowden) 3 mai 2021

Alors que Biden lui-même a parlé de l’importance de «Ceux qui disent la vérité qui refusent d’être intimidés» en célébrant la Journée mondiale de la liberté de la presse, son administration continue de poursuivre un acte d’accusation de 18 chefs d’accusation contre l’éditeur WikiLeaks, y compris des accusations en vertu de la loi sur l’espionnage portées par l’administration Trump en 2019.

Au total, Assange fait face à près de deux siècles derrière les barreaux, la plupart des accusations liées à la publication de documents classifiés – tels que les journaux de guerre en Irak et en Afghanistan – ont été divulgués en 2010 par l’ancienne analyste du renseignement de l’armée, Chelsea Manning.

Dans une lettre adressée au ministère de la Justice de Biden plus tôt cette année, une vingtaine de groupes de défense des libertés civiles – dont la Fondation pour la liberté de la presse, l’ACLU, Amnesty International et le Comité pour la protection des journalistes – ont fait valoir que les poursuites engagées contre Assange représentaient une grave menace pour la liberté de la presse. comme «La plupart des comportements décrits dans l’acte d’accusation sont des comportements que les journalistes se livrent régulièrement.

Snowden a été rejoint par un certain nombre de journalistes et d’activistes exigeant la libération d’Assange à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, parmi lesquels Le député australien Andrew Wilkie, ainsi que la mère des enfants d’Assange, Stella Morris.

« Il n’est pas exagéré de dire que l’utilisation de la loi sur l’espionnage de 1917 contre Julian est la menace la plus grande et la plus urgente pour la liberté de la presse et une société libre », elle a dit.

C’est aussi profondément faux. Julian n’est pas simplement innocent. Il est puni pour avoir agi correctement, pour avoir dénoncé le meurtre illicite de journalistes et de milliers de civils, pour avoir documenté des crimes de guerre.

<< Julian dit que la meilleure façon d'obtenir justice est de dénoncer l'injustice. Ce qu'il représente est au cœur de ce que signifie vivre dans une démocratie. La mise en accusation de Julians est la menace la plus grande et la plus urgente à la liberté de la presse et à une société démocratique libre. " #FreeAssangeNOWpic.twitter.com/IzDoCGHRZ3 – WikiLeaks (@wikileaks) 3 mai 2021

Assange a été arrêté en avril 2019, après que l’Équateur a révoqué son asile. Depuis, il est incarcéré à la prison à sécurité maximale de Belmarsh, dans le sud de Londres, longtemps après l’expiration de sa peine pour omission de caution, alors que le processus d’extradition se poursuit.

En cette Journée mondiale de la liberté de la presse, je pense à Julian Assange. Assange, qui a publié un journalisme primé, est toujours emprisonné pour son travail. – Taylor Hudak (@_taylorhudak) 3 mai 2021

Alors que le monde célèbre la Journée de la liberté de la presse, Joe Biden maintient le journaliste Julian Assange enfermé dans un donjon britannique à sécurité maximale pour le «crime» de rapporter la vérité. Et les médias libéraux s’en moquent. https://t.co/e3ujhOaXjI – Sarah Abdallah (@sahouraxo) 2 mai 2021

Julian Assange reste incarcéré dans une prison de haute sécurité pour avoir révélé la vérité sur les atrocités de la guerre, bien qu’il n’ait jamais été reconnu coupable d’un crime – son cas se moque des allégations concernant la liberté de la presse. https://t.co/i5EGWpbELK – Tribune (@tribunemagazine) 3 mai 2021

