Snowden dit “Je te l’avais dit” — RT World News

Le lanceur d’alerte a pointé du doigt une enquête de l’AP sur la façon dont la pandémie de Covid-19 a « normalisé » l’espionnage des citoyens

L’ancien officier de la CIA et de l’Agence de sécurité nationale devenu dénonciateur Edward Snowden a revendiqué la justification après qu’un rapport médiatique a révélé comment les outils de surveillance utilisés pour aider à lutter contre la propagation de Covid-19 sont maintenant abusés par les forces de l’ordre et d’autres autorités – tout comme il prévu il y a plus de deux ans.

“J’en ai parlé au début de 2020 et j’ai été rejeté comme paranoïaque, comme c’est notre tradition lorsque quelqu’un pointe le résultat prévisible d’une nouvelle tendance dangereuse mais populaire”, Snowden a déclaré vendredi dans un message sur Twitter. L’ancien sous-traitant du renseignement américain a cité l’article de l’Associated Press de cette semaine sur la façon dont Covid-19 avait “accéléré et normalisé” utilisation d’outils de surveillance et de suivi de l’État contre des citoyens ordinaires et des militants.

Snowden est lié à une interview d’avril 2020 avec le fondateur de Vice Shane Smith dans laquelle il a prédit que les mesures d’urgence utilisées pour faire face à la crise de Covid-19 deviendraient permanentes et seraient utilisées pour porter atteinte aux libertés civiles. À l’époque, les craintes de pandémie étaient à leur comble et de nombreux gouvernements du monde entier étaient félicités pour avoir utilisé des applications de surveillance de pointe pour suivre les infections et mettre en quarantaine les personnes qui avaient peut-être été exposées au virus.

J'en ai parlé au début de 2020 et j'ai été rejeté comme paranoïaque – comme c'est notre tradition lorsque quelqu'un pointe le résultat prévisible d'une nouvelle tendance dangereuse mais populaire. Arrêter cela sera plus difficile, maintenant.

“Lorsque l’un d’entre nous regarde où cela se dirige, nous devons penser à où nous avons été”, Snowden a dit à Smith. “Et malheureusement, ces types de pouvoirs d’urgence nés de crises ont une histoire parfaite d’abus. Je veux dire, en bas du tableau, chaque fois que vous regardez ces choses, la partie la plus drôle à ce sujet, d’une manière sombre, c’est que l’urgence ne se termine jamais et devient normalisée.

L’article de l’AP offrait des exemples tels que le suivi des téléphones portables et d’autres technologies utilisées pour accuser les gens de crimes, empêcher les citoyens de voyager, harceler “communautés marginalisées” et relier les données personnelles de santé aux systèmes de surveillance et d’application de la loi.

Snowden est devenu célèbre en exposant les tactiques de surveillance mondiale et nationale du gouvernement américain qui ont surgi d’une crise antérieure, les attentats terroristes du 11 septembre. Il a déploré qu’avec la technologie liée à la pandémie déjà abusée, “Arrêter cela sera plus difficile, maintenant.”

Dans l’interview de 2020, Snowden a fait valoir que parce que tout le monde avait tellement peur du présent, ils avaient négligé de penser à la façon dont les décisions qui étaient prises affecteraient l’avenir. “Peu importe comment il est utilisé, ce qui est construit est l’architecture de l’oppression.” Il ajouta, “Alors que l’autoritarisme se répand, que les lois d’urgence prolifèrent, que nous sacrifions nos droits, nous sacrifions également notre capacité à arrêter ce glissement vers un monde moins libéral et moins libre.”