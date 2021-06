Sigurdur Ingi Thordarson, citoyen islandais et ancien volontaire de Wikileaks devenu informateur du FBI pour 5 000 $, a admis au journal islandais Stundin qu’il avait fabriqué des parties importantes des accusations contenues dans l’acte d’accusation.

Dans un article publié samedi, Stundin détaille à plusieurs reprises que Thordarson nie maintenant son propre témoignage, affirmant qu’Assange ne lui a jamais demandé de procéder à un quelconque piratage.

Le journal souligne que même si un tribunal de Londres a refusé l’extradition d’Assange vers les États-Unis pour des raisons humanitaires, il s’est toujours rangé du côté des États-Unis en ce qui concerne les allégations basées sur le témoignage maintenant démenti de Thordarson. Par exemple, la décision dit que « M. Assange et Teenager ont échoué dans une tentative conjointe de décryptage d’un fichier volé dans une banque du « pays 1 de l’OTAN », où « OTAN pays 1 » fait référence à l’Islande, tandis que « Adolescent » – à Thordarson lui-même.

Cependant, il affirmerait maintenant que le fichier en question ne peut pas exactement être considéré comme « volé », car il aurait été distribué et divulgué par des dénonciateurs à l’intérieur de la banque et à l’époque, de nombreuses personnes en ligne tentaient de le déchiffrer. En effet, il contiendrait des informations sur les prêts en souffrance accordés par Icelandic Landsbanki, dont la chute en 2008 a conduit à une crise économique majeure dans le pays.

Thordarson a également fourni à la publication des journaux de discussion de son temps de bénévolat pour Wikileaks en 2010 et 2011, montrant ses fréquentes demandes de pirates informatiques pour attaquer ou obtenir des informations d’entités et de sites Web islandais. Mais, selon Stundin, aucun des journaux ne montre que Thordarson a été invité à le faire par quiconque à l’intérieur de Wikileaks. Ce qu’ils montrent, selon le journal, ce sont des tentatives constantes du bénévole de l’organisation pour gonfler sa position, se décrivant comme chef de cabinet ou chef des communications.

En 2012, Wikileaks a déposé des accusations criminelles contre Thordarson pour détournement de fonds et fraude financière. Il a ensuite été condamné pour les deux en Islande.

Stundin cite également Ogmundur Jonasson, alors ministre de l’Intérieur de l’Islande, qui a déclaré que les autorités américaines faisaient tout leur possible pour obtenir Assange.

Ils essayaient d’utiliser des choses ici [in Iceland] et utiliser des gens dans notre pays pour tisser une toile, une toile d’araignée qui attraperait Julian Assange.

Le journal affirme que le témoignage de Thordarson est essentiel pour la ligne de l’accusation décrivant Assange comme un criminel, plutôt que comme un journaliste publiant du matériel protégé par le premier amendement, comme le New York Times ou d’autres médias qui ont partagé les mêmes documents que Wikileaks.

Réagissant à l’article explosif de Stundin, le lanceur d’alerte de la NSA Edward Snowden a tweeté : « C’est la fin de l’affaire contre Julian Assange. » Le journaliste d’investigation Glenn Greenwald a accepté : « Ça devrait être. »

Assange a passé plus de deux ans derrière les barreaux de la prison de Belmarsh au Royaume-Uni. Le gouvernement américain a inculpé le journaliste australien en vertu de la loi sur l’espionnage, l’accusant d’avoir divulgué des informations classifiées en 2010. À l’époque, WikiLeaks avait publié des documents détaillant les abus, y compris d’éventuels crimes de guerre, commis par l’armée américaine en Afghanistan et en Irak. Washington demande actuellement son extradition et Assange pourrait être emprisonné jusqu’à 175 ans s’il est reconnu coupable.

Début juin, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, Nils Melzer, a appelé le gouvernement britannique à libérer le journaliste, condamnant son incarcération comme « l’un des plus grands scandales judiciaires de l’histoire ».

