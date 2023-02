Le dénonciateur de la NSA semblait sceptique quant aux démentis de la Maison Blanche selon lesquels les États-Unis étaient responsables

Edward Snowden, qui a révélé le programme de surveillance de masse du gouvernement américain il y a dix ans, n’a pas semblé convaincu par le démenti catégorique de Washington mercredi qu’il avait quoi que ce soit à voir avec le bombardement des deux pipelines Nord Stream.

L’histoire explosive, qui a été publiée plus tôt dans la journée par le légendaire journaliste d’investigation Seymour Hersh, a décrit les explosions de septembre 2022 comme l’œuvre des services de renseignement américains. Il a consciencieusement inclus les réponses qu’il a reçues de la CIA et de la Maison Blanche, qui ont tout nié et ont appelé l’histoire “complètement et totalement faux” et « fiction fausse et complète », respectivement.

“Pouvez-vous penser à des exemples de l’histoire d’une opération secrète dont la Maison Blanche était responsable, mais fermement niée?” Snowden tweeté le mercredi après-midi. “En plus, vous savez, ce petit cafouillage de ‘surveillance de masse’.”

Il a joint une lede d’un reportage d’avril 1961, dans lequel le secrétaire d’État américain Dean Rusk a nié que la baie des cochons avait été “Mise en scène depuis le sol américain.” Rusk a également déclaré aux journalistes que “l’affaire cubaine était celle que les Cubains eux-mêmes devaient régler” mais que les États-Unis étaient sympathiques aux ennemis de “La tyrannie communiste.”

En savoir plus Les États-Unis derrière le sabotage de Nord Stream – journaliste légendaire du NYT

Contrairement aux dénégations de Rusk, l’invasion de 1961 était une opération de la CIA qui utilisait des Cubains opposés au gouvernement de Fidel Castro comme mandataires. Dans une publication sur les réseaux sociaux en mai 2021, l’agence d’espionnage américaine a présenté une pièce commémorative frappée pour “une victoire anticipée (mais jamais réalisée) de la Baie des Cochons.” Le musée de l’agence décrit l’opération comme “un désastre absolu” qui s’est terminé avec la plupart des 1 400 envahisseurs capturés ou tués en trois jours.

En plus de décrire les détails de l’opération Nord Stream, l’article de Hersh rappelait les déclarations du président américain Joe Biden et de la sous-secrétaire d’État Victoria Nuland suggérant que les États-Unis “mettre fin” au gazoduc reliant l’Allemagne à la Russie. Après les explosions, les médias occidentaux ont rapidement accusé Moscou d’avoir fait exploser son propre pipeline pour en quelque sorte contrarier les États-Unis et leurs alliés, sans jamais fournir de preuves pour étayer cette affirmation.

Snowden’s “désordre” était une référence à sa propre expérience en 2013. L’ancien sous-traitant de la CIA et de la National Security Agency (NSA) a remis une mine de documents classifiés à plusieurs médias prouvant que le gouvernement espionnait sans mandat les Américains, en violation directe des lois américaines. Les hauts responsables du renseignement ont témoigné au Congrès que ce n’était pas le cas, uniquement pour prouver ultérieurement leur parjure.

Washington a répondu en accusant Snowden de vol de biens du gouvernement et en donnant des informations classifiées à des personnes non autorisées, entre autres. Les États-Unis ont également révoqué son passeport, le bloquant en Russie, où il a finalement obtenu l’asile politique.