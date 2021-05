«  Snowden avait raison  »: Célébration et demande de pardon après que la Cour européenne a déclaré que la surveillance en ligne de l’agence d’espionnage britannique GCHQ était illégale

Dans une décision rendue mardi matin, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a déclaré que l’interception massive de communications en ligne par le GCHQ, qui avait été révélée pour la première fois par l’ancien sous-traitant de la National Security Agency américaine Edward Snowden en 2013, était illégale. GCHQ signifie Government Communications Headquarters.

Dans ses conclusions, la CEDH a constaté trois «Lacunes fondamentales» dans le processus d’interception du GCHQ: il avait été autorisé par un homme politique et non par un organisme indépendant, les termes de recherche qui seraient signalés par l’agence d’espionnage n’avaient pas été inclus dans la demande de mandat, et les termes de recherche liés à des individus – par exemple des noms , adresses e-mail et numéros de téléphone – n’avaient pas été autorisés en interne avant leur utilisation.

L’ancien rédacteur en chef du Guardian, Alan Rusbridger, qui a publié les révélations de Snowden en 2013 et détruit les disques durs appartenant au lanceur d’alerte plutôt que de les remettre au gouvernement, a célébré la décision. «Cela a pris beaucoup de temps» il a tweeté, « Mais il s’avère que @Snowden avait raison. »

Big Brother Watch, un organisme de surveillance de l’État impliqué dans l’affaire contre le GCHQ, décrit la décision du tribunal comme « Une conclusion qui confirme la dénonciation de @ Snowden. »

Snowden lui-même a minimisé sa propre signification. «Sans journalistes pour raconter l’histoire, le public ne l’aurait pas su. Sans les avocats des droits de l’homme qui défendaient ce public, les tribunaux ne s’en seraient pas souciés. Sans ces tribunaux, les politiciens le nieraient toujours ». il a tweeté, ajoutant «Je n’aurais pas pu faire ça seul.»

Cependant, Snowden reste en exil à Moscou et est toujours recherché par les autorités américaines pour espionnage. Avec son passeport annulé par Washington, la Russie reste un havre de paix pour Snowden, et plus tôt cette année, il a demandé la citoyenneté russe. Suite au verdict de la CEDH, Silkie Carlo, directrice de Big Brother Watch appelé Les dirigeants européens doivent protéger Snowden, affirmant qu’il «Mérite clairement la protection des nations démocratiques à travers l’Europe pour sa défense désintéressée des droits de l’homme».

Pourtant, même si Snowden avait un passeport, quitter la Russie serait plein de dangers. En 2013, le président bolivien Evo Morales a trouvé son avion contraint d’atterrir en Autriche après que des responsables français, italiens et espagnols aient fermé leur espace aérien en raison d’une information indiquant que Snowden était à bord. Snowden était en fait à Moscou, et les États-Unis auraient été à l’origine de la dénonciation et de l’échouement.

Les partisans de Snowden ont longtemps demandé son pardon, et dans les derniers jours de l’administration Trump, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le président républicain lui accorderait, ainsi que le fondateur de WikiLeaks Julian Assange, un pardon – si pour aucune autre raison qu’une animosité partagée envers les États-Unis. «agences de renseignement et« état profond ». Cependant, une grâce ne s’est jamais matérialisée et l’administration Biden n’a donné aucune indication qu’elle accepterait l’idée.

Néanmoins, les appels à la grâce ont proliféré en ligne après l’arrêt de la CEDH.

