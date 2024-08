Snowden accuse Macron de « prendre des otages » — RT World News

Un lanceur d’alerte de la NSA a qualifié l’arrestation en France du fondateur de Telegram, Pavel Durov, d’« atteinte » aux droits humains fondamentaux

La détention du fondateur et PDG de Telegram, Pavel Durov, met en péril les droits fondamentaux de l’homme, à savoir la liberté d’expression et d’association, a déclaré Edward Snowden, ancien employé de la CIA et de la NSA. Le lanceur d’alerte a également déclaré qu’il était « profondément attristé » à la demande du président français Emmanuel Macron.

L’entrepreneur russe, qui possède également la nationalité française, émirienne et saint-kitts-et-nevis, a été appréhendé peu après son atterrissage à l’aéroport de Paris-Le Bourget samedi et devrait comparaître devant un juge dimanche soir, selon les médias. Les autorités françaises auraient émis un mandat d’arrêt contre Durov pour modération insuffisante de sa plateforme en ligne, ce qui aurait permis à celle-ci d’être largement utilisée par des criminels.

Le lanceur d’alerte de la NSA, Snowden, a également utilisé les médias sociaux pour répondre, déclarant que « L’arrestation de Durov est une atteinte aux droits humains fondamentaux de parole et d’association. »

« Je suis surpris et profondément attristé que Macron soit descendu jusqu’à la prise d’otages comme moyen d’accéder à des communications privées », a-t-il déclaré, soulignant que le mouvement « abaisse non seulement la France, mais le monde. »

L’arrestation de @Durov C’est une atteinte aux droits fondamentaux de l’homme, à savoir la liberté d’expression et d’association. Je suis surpris et profondément attristé que Macron en soit arrivé à prendre des otages pour accéder à des communications privées. Cela porte atteinte non seulement à la France, mais aussi au monde entier. — Edward Snowden (@Snowden) 25 août 2024

Edward Snowden a fui les États-Unis en 2013 après avoir divulgué des fichiers révélant l’espionnage massif et systématique de citoyens américains par la NSA. Il s’est retrouvé bloqué lors d’un transit à Moscou après que Washington a annulé son passeport. La Russie a fini par lui accorder l’asile et, semble-t-il, la citoyenneté.

En juillet, Pavel Durov a annoncé que le nombre d’utilisateurs mensuels actifs de Telegram avait atteint 950 millions.