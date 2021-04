Snow Lantern, principal candidat au Qipco 1000 Guinées, doit rater la Classique de Newmarket et se présenter à la réunion Dante de York.

Fille de deux lauréats Guinéas en étant par Frankel hors de Sky Lantern, comme sa mère, elle est entraînée par Richard Hannon.

Elle était troisième favorite pour la Classique des pouliches après avoir battu Derab de John et Thady Gosden – qui est le demi-frère de Enable – par une longueur et trois quarts.

Hannon a déclaré sur son site Web: « Suite à une discussion avec des relations, Snow Lantern ne reprendra pas son engagement dans les 1000 Guinées à Newmarket et sera plutôt destiné soit aux Group Three Musidora Stakes, soit aux Listed Michael Seeley Stakes lors de la réunion de mai à York. .

«Avec le Michael Seeley couru sur un mile et le Musidora sur un mile et quart, ces deux courses nous donneront des options et lui donneront quelques semaines supplémentaires.

« Les deux courses nous donneront un bon guide sur notre position pour le reste de la saison avec elle aussi. Elle détient des inscriptions aux Epsom Oaks et au Prix de Diane, et ces engagements dépendront de sa performance à York.

« Il y a beaucoup d’options qui s’offrent à elle. C’est une pouliche spéciale, avec un beau pedigree et a déjà prouvé une perspective passionnante pour son propriétaire-éleveur, Rockcliffe Stud »

Sur la même carte, Hannon a décroché les Greenham Stakes avec Chindit, qui a maintenant remporté quatre de ses cinq sorties avec sa seule défaite sur terrain mou dans le Dewhurst.

« Chindit est sorti de la course avec brio, il était dans le stylo presque toute la journée du lendemain et a galopé ce matin et il va bien », a déclaré Hannon mardi.

« Sa forme est solide et on dirait qu’il va être adapté par le test des Guinées. Pour moi, c’était comme s’il pleurait pendant un kilomètre. »

De l’autre côté de la médaille, cependant, se trouvait Happy Romance, qui n’a pas réussi à voir sept stades dans le Fred Darling et va maintenant revenir au sprint.

« Elle n’est tout simplement pas restée, alors nous allons sprinter », a déclaré Hannon.

«Je dois admettre que je pensais qu’elle était sûre de rester, mais ce n’est clairement pas le cas.

« Cela ne me dérange pas d’admettre que je me trompe, cela arrive assez souvent. Il y a encore beaucoup de courses qu’elle peut faire et elle a déjà remporté un Super Sprint, un Groupe 3 et une course de vente à York et les propriétaires l’ont déjà eu une balle.

« Il reste encore beaucoup de bons jours en elle. »