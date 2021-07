Snow Lantern en mission à Falmouth pour Hannon | Nouvelles de course

Richard Hannon cherchera une « fermeture » de Newmarket alors que Snow Lantern vise l’or dans les Tattersalls Falmouth Stakes vendredi.

La pouliche Frankel est une fille de Sky Lantern, qui a terminé deuxième du concours du groupe 1 pour le père de Hannon, Richard senior, en 2013 après une bataille dramatique lors des phases finales qui a vu Elusive Kate s’accrocher à la victoire à la suite d’une enquête des stewards. .

Hannon pense que Sky Lantern aurait dû se voir attribuer la course, mais il se tournera vers Snow Lantern pour réparer le tort et poursuivre sa trajectoire ascendante rapide ce trimestre.

Snow Lantern n’a couru qu’une seule fois en tant que juvénile – mais a fait des progrès significatifs en 2021, remportant une jeune fille de Newbury avant de décevoir légèrement à York et de rebondir avec une belle seconde derrière Alcohol Free dans les Coronation Stakes lors de ses débuts dans le groupe 1.

Hannon a déclaré: « Nous avons été déçus le jour avec Sky Lantern. Je pensais que nous aurions dû recevoir la course mais nous ne l’avons pas été, mais nous avons ensuite battu Elusive Kate plus tard dans la saison dans les Sun Chariot Stakes.

« Snow Lantern n’a pas gagné 1 000 Guinées comme sa mère, mais elle y va, espérons-le, pour gagner là où sa mère n’a pas gagné mais aurait dû, et ce serait bien si elle faisait exactement cela.

« Elle est aussi fraîche qu’une marguerite. Ce serait bien si elle pouvait gagner la course comme sa mère le méritait. Elle est en bonne santé et est assez bonne pour gagner une course comme celle-ci.

« Il y a un compte à régler là-bas et cela nous donnerait une sorte de clôture. »

Sky Lantern a pris sa retraite en tant que quadruple gagnante du groupe 1, y compris son succès classique en 2013, et bien que Snow Lantern ait beaucoup à faire pour égaler ses réalisations, Hannon pense qu’elle pourrait relever le défi.

Il a ajouté: « Elle a un profil plus petit que sa mère en ce moment, mais elle vient juste de bien. C’est une Frankel d’une gagnante de Guinées. Elle est vraiment l’image de sa mère. Je n’en ai jamais connu donc similaire.

« C’est une pouliche assez grosse et trapue. Les régimes sont un peu plus élevés que sa mère parce qu’elle est une Frankel, mais elle pourrait facilement être aussi bonne que sa mère. »

Lusail devrait également se pavaner à Newmarket cette semaine, avec Hannon favorisant les enjeux de juillet du groupe 2 Tattersalls de jeudi pour le fils de Mehmas.

Il a remporté plus de sept victoires sur la piste le mois dernier – mais Hannon pense que revenir en voyage pourrait être le meilleur parcours.

Il a déclaré: « Je pense qu’il pourrait être un cheval de six mètres, mais nous ne savons pas s’il faut aller pour les enjeux de juillet ou les enjeux superlatifs.

« Nous allons d’abord le travailler à la maison et partir de là. Il n’est toujours pas là dans son manteau, mais il a été comme ça toute sa vie.

« Il a bien gagné à York, puis je ne sais pas ce qui s’est mal passé à Pontefract mais ça l’a fait. Il va aller à Newmarket pour l’un des deux, mais à la minute je pense aux enjeux de juillet. »