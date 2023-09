Snotty Nose Rez Kids et Mangan de Colombie-Britannique concourent pour le meilleur album du Canada

Dix musiciens et groupes canadiens concourront ce soir pour le Prix de musique Polaris.

Le prix de 50 000 $ décerné au meilleur album canadien de l’année sera remis lors d’un concert au Massey Hall de Toronto.

Parmi les prétendants figurent l’auteur-compositeur-interprète pop Leslie Feist, originaire de Calgary, le chanteur R&B torontois Daniel Caesar et l’artiste soul alternative Oji-Cree Aysanabee.

Parmi les autres nominés figurent l’artiste haïtiano-canadienne Gayance, Begonia de Winnipeg et la Nigérienne-Canadienne Debby Friday.

La liste est complétée par Dan Mangan, originaire de la Colombie-Britannique, le groupe de rock torontois The Sadies, le duo hip hop de la Colombie-Britannique Snotty Nose Rez Kids et le groupe indie pop de l’Île-du-Prince-Édouard Alvvays.

Le prix Polaris récompense le meilleur album canadien de l’année précédente — sans égard au genre ou aux ventes — choisi par un groupe de journalistes, de diffuseurs et de blogueurs musicaux.

L’année dernière, le Polaris a été décerné au Congolais-Canadien Pierre Kwenders pour son troisième album « Jose Louis and the Paradox Of Love ».

Les nominés au Polaris de cette année sont éclectiques, comme toujours, couvrant des sons et des artistes qui s’orientent à la fois vers le mainstream et l’underground.

« Multitudes » de Feist est une réponse à son expérience de maternité, écrite au début de la pandémie de COVID-19, tandis que César a bâti sur son apparition en tête des charts sur « Peaches » de Justin Bieber avec son troisième album « Never Enough », mettant en vedette des collaborations avec le groupe torontois. Mustafa, Ty Dolla $ign et d’autres.

Le premier album d’Aysanabee, « Watin », du nom de son grand-père, a été inspiré par des conversations téléphoniques quotidiennes avec son aîné pendant la pandémie. Certains des enregistrements figurent sur l’album.

La spécialiste du genre nigéro-canadienne Debby Friday a incorporé son son industriel passé avec une touche plus soul sur son premier album « Good Luck », tandis que l’artiste haïtiano-canadienne Gayance a atterri sur la liste pour son album aux influences électroniques « Mascarade ».

Le duo hip hop Snotty Nose Rez Kids a remporté sa quatrième nomination au Polaris avec « I’m Good, HBU ? » tandis que Begonia de Winnipeg a été sélectionnée pour son deuxième album « Powder Blue ».

La liste est complétée par « Being Somewhere » de Mangan, « Colder Streams » du groupe de rock torontois The Sadies et « Blue Rev » du groupe indie pop de l’Île-du-Prince-Édouard Alvvays.

Plusieurs changements seront introduits au Polaris de cette année.

L’émission était diffusée en direct sur CBC Gem depuis l’espace événementiel CARLU à Toronto, qui pouvait accueillir jusqu’à 1 500 personnes. Mais les organisateurs ont opté pour une salle Massey plus grande, ce qui leur permet de vendre plus de billets.

D’autres changements ont ôté un peu de l’éclat à l’événement. Le Polaris ne remettra plus de prix en espèces de 3 000 $ à chacun des artistes présélectionnés.

Et les organisateurs affirment que l’émission Polaris de cette année ne sera pas diffusée en intégralité en direct sur CBC Gem, comme elle l’a fait ces dernières années.

Cependant, des extraits de l’émission seront téléchargés sur les sites de médias sociaux de CBC tout au long de la soirée. Une compilation des faits saillants sera diffusée sur « CBC Music Live », diffusé vendredi sur la station FM CBC Music.

Musique pop