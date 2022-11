Snoop Dogg va produire un biopic sur sa vie : “J’ai attendu longtemps pour monter ce projet”

L’histoire de Snoop Dogg se dirige vers le grand écran.

Un film sur la vie de Snoop Dogg est actuellement en développement avec Universal Pictures. Le studio a annoncé ses plans pour le biopic mercredi, révélant que Snoop Dogg est à bord en tant que producteur et que le film est écrit par le scénariste de “Black Panther” Robert Cole et réalisé par le créateur de “Menace II Society” Allen Hughes.

“J’ai attendu longtemps pour monter ce projet parce que je voulais choisir le bon réalisateur, le scénariste parfait et la plus grande société de cinéma avec laquelle je pourrais m’associer qui pourrait comprendre l’héritage que j’essaie de représenter à l’écran, et le souvenir que j’essaie de laisser derrière moi”, a déclaré Snoop dans un communiqué. “C’était le mariage parfait. C’était un mariage sacré, pas des macaronis sacrés.”

Snoop Dogg a fait irruption sur la scène musicale au début des années 90 sur la côte ouest, lorsqu’il s’est associé à Dr. Dre. Au cours de sa carrière, qui s’étend sur 30 ans, il a vendu plus de 35 millions d’albums. Il s’associera à Sara Ramaker et Hughes pour produire le film.

Dans le passé, Universal a pris l’histoire du groupe de rap bien connu NWA et l’a transformée en film bien-aimé “Straight Outta Compton” en 2015. Le film a été bien accueilli par les fans, qui se sont sentis snobés lorsque le film a été laissé de côté comme nominé pour meilleure image aux Oscars 2016.

Le studio a également sorti “8 Mile”, qui était fortement basé sur la vie du rappeur Eminem. Le film se concentre sur une semaine dans la vie du personnage principal Jimmy, qui considère la limite de la ville de 8 miles, non seulement comme la frontière de Detroit, mais aussi comme la ligne qui le sépare de ses rêves.

Grâce au succès de ces deux films, Cole est certain qu’ils ont ce qu’il faut pour rendre justice à l’histoire de Snoop Dogg, affirmant que le studio “a prouvé qu’il pouvait guider un film comme celui-ci vers quelque chose de spécial”.

Donna Langley, présidente d’Universal Filmed Entertainment Group, a approché Snoop peu de temps après avoir acquis Death Row Records. Son acquisition a été annoncée quelques jours seulement avant qu’il ne se produise à la mi-temps du Super Bowl avec le Dr Dre, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar.

L’Associated Press a contribué à cette histoire.