Snoop Dogg taquine sa vision du rôle des Jeux olympiques de Paris en 2024

Snoop Dogg apporte sa propre touche particulière aux Jeux olympiques de 2024.

Le rappeur a décroché le rôle d’envoyé spécial – bien qu’il préfère être appelé « The OG » – après que lui et le comédien Kevin Hart aient ravi les téléspectateurs avec leurs commentaires pour les Jeux olympiques de Tokyo de 2020. Les téléspectateurs à la maison ont particulièrement apprécié Les réactions de Snoop au dressage équestrelorsqu’il remarqua que les chevaux « marchaient mal ».

“Ce sera moi sur le terrain, lors d’événements, en déplacement dans la ville, en faisant les choses que Snoop Dogg fait”, a déclaré le rappeur aux journalistes lors d’un panel de la Television Critics Association, selon USA aujourd’hui. “Nous prévoyons de le bouleverser, en y apportant ma propre saveur. Ce sont les Jeux olympiques. C’est tous les quatre ans.”

Molly Solomon, productrice exécutive et présidente de NBC Olympics Production, a plaisanté devant le panel en disant que sa décision d’embaucher Snoop Dogg pourrait lui valoir une « promotion ou un licenciement », mais le rappeur de « Drop It Like It’s Hot » lui a assuré : « Tu vas pour être promue, patronne !”

Les préparatifs de Snoop Dogg pour les Jeux olympiques de 2024

Blague à part, Snoop prend son nouveau rôle très au sérieux et déclare à la foule : “Je n’arrive jamais froid. J’arrive toujours chaud.”

A ce titre, le rappeur fait déjà des recherches et se familiarise avec les nombreux athlètes attendus aux jeux cet été. “Ne vous inquiétez pas pour les recherches. Je sais tout sur tout le monde. Ça va être amusant”, a-t-il déclaré.

Snoop Dogg a même son propre uniforme spécial prêt, se présentant à la tournée de presse portant un survêtement de l’équipe olympique américaine avec son nom et le logo Peacock imprimé dans le dos.

Snoop Dogg salue Edwin Moses

Le rappeur, originaire de Long Beach, en Californie, a partagé l’un de ses souvenirs préférés en regardant les Jeux olympiques au fil des ans, soulignant la performance de la star de l’athlétisme Edwin Moses aux Jeux d’été de 1984 à Los Angeles. Il se souvient avoir applaudi avec ses amis et sa famille lorsque Moses, le fils d’un aviateur de Tuskegee, a remporté la médaille d’or au 400 m haies, qui s’est déroulée au LA Coliseum.

“C’est ce que font les Jeux olympiques : ils vous donnent le sentiment de faire partie de la victoire”, a déclaré Snoop Dogg. “C’était comme si nous connaissions cet homme qui était un athlète.”

Le rôle élargi de Snoop aux Jeux olympiques avec NBC a été annoncé fin décembre, le rappeur affichant son style caractéristique dans un communiqué :

« J’ai grandi en regardant les Jeux olympiques et je suis ravi de voir ces incroyables athlètes apporter leur A-game à Paris. C’est une célébration du savoir-faire, du dévouement et de la quête de la grandeur. Nous allons avoir des compétitions incroyables et, bien sûr, j’apporterai ce style Snoop au mélange. Ce seront les Jeux olympiques les plus épiques de tous les temps, alors restez à l’écoute et gardez-les verrouillés. Élevons, célébrons et rendons ces jeux inoubliables, fumons la compétition et que les meilleurs brillent comme l’or. Paix et AMOUR Olympique, tu creuses ?

Et pour donner un aperçu supplémentaire de l’ambiance et de l’énergie qu’il apportera aux Jeux, il a joué dans une vidéo promotionnelle discutant avec les espoirs olympiques américains Suni Lee (gymnastique), A’ja Wilson (basketball), Jagger Eaton (planche à roulettes), et Kelly Cheng et Sara Hughes (Beach-volley).

Pour voir Snoop Dogg en action aux Jeux d’été, connectez-vous aux Jeux olympiques en juillet sur BNC et Paon.