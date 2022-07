Snoop Dogg sur l’hiver crypto et l’avenir des NFT

Les NFT sont des actifs numériques uniques, comme les œuvres d’art et les cartes à collectionner sportives, qui sont vérifiés et stockés à l’aide de la technologie blockchain, mais les critiques les considèrent comme surestimés et potentiellement nocifs pour l’environnement compte tenu de la nature énergivore des crypto-monnaies. De nombreux NFT sont construits sur le réseau derrière Ethereum, le deuxième jeton le plus important.

En 2014, l’icône du rap faisait partie d’un investissement de 50 millions de dollars dans Reddit, qui valorisait l’entreprise à environ 500 millions de dollars à l’époque. Aujourd’hui, la plateforme vaut 15 milliards de dollars, selon les données de PitchBook. Il est également connu pour ses investissements privés dans des entreprises de technologie financière comme Robinhood, Klarna et MoonPay, et pour ses investissements dans l’espace du cannabis. En 2015, juste un an avant que l’herbe ne soit autorisée à être légalisée à des fins récréatives en Californie, Snoop a cofondé la société basée à Los Angeles Capitale de la Casa Verde — un fonds de capital-risque dont la taille a plus que doublé.

“Je sais [NFTs] ont une excellente occasion d’être grands dans la musique, car tôt ou tard, les labels devront entrer”, a déclaré Snoop à CNBC dans une interview exclusive lors de la conférence NFT.NYC de la semaine dernière à New York. “Ils vont devoir rentrer à la maison et s’asseoir à table et comprendre que les catalogues et les choses qu’ils détiennent sont mieux servis sur la blockchain que de rester assis dans le catalogue à collecter des toiles d’araignées.

Plus tôt cette année, Snoop a annoncé son intention de transformer Death Row Records, un label qu’il a acquis auprès du MNRK Music Group contrôlé par Blackstone, en un “label NFT”. Peu de temps après, l’une de ses premières collections NFT intitulée “Journey of the Dogg” a vu un jeton se vendre aux enchères pour plus de 100 000 $. En septembre, Snoop a révélé qu’il avait un pseudonyme connu sous le nom de collectionneur d’art anonyme NFT Cozomo de ‘Medici, qui possédait une collection numérique d’une valeur de plus de 17 millions de dollars.

Snoop a également passé l’année dernière à creuser dans le métaverse.

Il s’est récemment associé à la plate-forme de jeu The Sandbox pour vendre “The Snoopverse Early Access Pass” qui permet aux acheteurs d’accéder à des expériences dans The Snoopverse, son propre monde de marque au sein de la plate-forme The Sandbox. Il y avait 5 000 laissez-passer d’accès anticipé créés à l’aide de la technologie blockchain au moment de son lancement. Chacun coûte actuellement un peu plus de 600 $, et selon The Sandbox, il y a actuellement 1 114 propriétaires, ce qui signifie que la vente a généré près de 700 000 dollars, une décote importante par rapport aux 1,7 million de dollars qu’elle avait générés plus tôt dans l’année. Le récent ralentissement a été surnommé par beaucoup comme le dernier “hiver de la cryptographie”, faisant référence à une période où les prix de la cryptographie chutent et restent bas pendant une période prolongée.

“J’ai l’impression que chaque grande industrie a une chute”, a déclaré Snoop. “Il y a eu une dépression dans toutes les industries que vous pouvez regarder … l’alcool, le tabac, les vêtements, la nourriture; toutes les industries que vous pouvez imaginer.”

Certains leaders de l’industrie de la cryptographie s’attendent à une période de “destruction créative” anéantissant de nombreux acteurs. Mark Cuban, qui est devenu un gros investisseur dans les technologies basées sur la blockchain, a récemment comparé le crash de la cryptographie à “l’accalmie qu’a connue Internet” pendant la bulle Internet et a tweeté qu’il y avait trop d’imitateurs. Snoop Dogg a un point de vue similaire.

“Cette [crypto winter] éliminé toutes les personnes qui n’étaient pas censées être dans l’espace et qui abusaient des opportunités qui s’y trouvaient “, a-t-il déclaré. “Maintenant, cela va générer de bonnes affaires, et à l’avenir, lorsque le marché reviendra, que de grandes choses à choisir”, a-t-il ajouté.

Le dernier projet de Snoop est une collaboration avec Food Fighters Universe (FFU), qui prétend être le premier groupe de restaurants NFT au monde. Sa marque de glaces, Dr. Bombay’s Sweet Exploration, devrait ouvrir ses portes à Los Angeles sous l’égide de la FFU. La marque a été inspirée par un NFT que Snoop possède de la célèbre collection Bored Ape Yacht Club, dont le prix a grimpé en flèche et est devenu le NFT le plus reconnaissable en ligne, mais a connu une forte baisse des prix lors de la récente vente de devises numériques.

ApeCoin, un jeton lancé par les créateurs de Bored Ape, Yuga Labs, a connu une forte augmentation depuis que Snoop est apparu sur scène à NFT.NYC jeudi soir pour lancer un nouveau single avec Eminem, mettant en vedette la marque Bored Ape dans le clip vidéo correspondant du duo de rap. .

Comme c’est le cas pour de nombreuses collections NFT, les détenteurs de jetons FFU ont un accès exclusif à divers festivals, avantages et avantages via leur propriété de l’un des 10 000 NFT de la collection. De plus, tous les restaurants physiques qui relèvent de la FFU accepteront la crypto-monnaie comme mode de paiement.

Le co-fondateur de FFU, Kevin Seo, a déclaré à CNBC qu’il sera lancé “dans cette année” et sera une expérience de vente au détail de desserts construite autour de la communauté Snoop Dogg. Séparément, Champ Medici’s Bored Taco continuera d’être un food truck et une marque de cuisine fantôme.

“Nous sommes ravis de continuer à créer des moyens d’utiliser la crypto comme utilitaire de paiement et de vitrine via nos NFT de Food Fighters Universe, avec un accès à des événements et à de la nourriture gratuite avec nos détenteurs de NFT”, a déclaré Seo.

“Web3 et NFT? Ce n’est que le début”, a déclaré Champ à CNBC. “Les gens vont regarder en arrière dans cinq ans et voir à quel point l’univers de Food Fighters était innovant et comment nous avons repoussé les limites très tôt alors que d’autres personnes ne voyaient pas la vision.”

Alors que d’éminents investisseurs continuent de croire au potentiel à long terme des actifs numériques, y compris Cathie Wood d’Ark Invest, il y a beaucoup de sceptiques.

S’exprimant lors d’une Conférence TechCrunch sur le changement climatique la semaine dernière, Bill Gates a décrit le phénomène de la crypto et du NFT comme quelque chose qui est “basé à 100% sur une plus grande théorie idiote”, se référant à l’idée que le prix des actifs surévalués augmentera lorsqu’il y aura suffisamment d’investisseurs prêts à payer plus pour eux .

Le co-fondateur milliardaire de Microsoft a plaisanté en disant que “des images numériques coûteuses de singes” “amélioreraient énormément le monde”, faisant référence aux singes ennuyés très médiatisés.

Pendant ce temps, les investisseurs en cryptographie continuent de faire face à des hausses agressives des taux d’intérêt de la part de la Réserve fédérale et à une aggravation de la crise des liquidités qui a poussé les principaux acteurs dans des difficultés financières et donné un mégaphone à certains des plus grands sceptiques du NFT. L’espace plus large est également encore sous le choc des retombées de l’effondrement de 60 milliards de dollars de deux jetons majeurs le mois dernier.