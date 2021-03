Snoop Dogg «ragequits» et jure pendant la diffusion en direct des jeux Twitch quand quelqu’un marque contre lui | Actualités Ents & Arts

Il a l’un des personnages les plus calmes et les plus rassemblés du rap, mais même Snoop Dogg peut perdre son sang-froid en ce qui concerne les jeux vidéo.

Des images remarquables en direct montrent le hitmaker Drop It Like It Hot, âgé de 49 ans, en éruption de colère lorsque quelqu’un marque contre lui lors d’un match de football américain en ligne.

Il jure un certain nombre de fois et «ragequit» à peine 14 minutes après avoir joué à Madden NFL ’21 d’EA Sports en direct sur Twitch – une plate-forme américaine de diffusion en direct pour les joueurs.

Image:

Snoop «rageguit» le jeu virtuel de la NFL dans un tourbillon de fureur. Pic: YouTube



Le titre ironique du flux « Asseyez-vous, détendez-vous et détendez-vous, c’est une ambiance ici » n’a été ajouté qu’au clip comique, qui est depuis devenu viral sur les réseaux sociaux.

Lorsqu’un troisième touché s’est soldé par un score de 21-0, scellant l’inévitable défaite de Snoop Dogg, le rappeur a jeté son équipement et a quitté le jeu dans une vague de fureur.

« Regarde cette merde. F ***, » hurla-t-il depuis le coin inférieur droit du cadre.

« Je suis entré dans cette pièce et tout s’est mal passé ».

Oubliant de mettre fin au flux, la chaîne de Snoop a diffusé sa chaise vide et la musique qu’il jouait quelque part à proximité, selon PC Gamer.

Image:

Snoop Dogg est connu pour sa personnalité calme et recueillie. Pic: AP



Il rentre plus tard dans la pièce vêtu d’un sweat à capuche, se rend compte qu’il est toujours en direct, puis met fin au flux.

Alors que les flux de Snoop recueillent généralement quelques milliers de vues, la vidéo a été visionnée plus de 361000 fois sur le site depuis dimanche, malgré le pic du flux au début de l’enregistrement.