Snoop Dogg, LL Cool J et d’autres célébrités réagissent à la mort choquante du rappeur “Gangsta’s Paradise” Coolio

Au lendemain de la mort inattendue du rappeur Coolio, des stars et d’autres musiciens partagent leur tristesse et présentent leurs condoléances à la famille de l’artiste “Gangsta’s Paradise”. Au moment d’écrire ces lignes, le clip vidéo “Gangsta’s Paradise” sur YouTube a dépassé le milliard de vues.

Coolio, qui avait 59 ans, est décédé chez un ami, a déclaré son manager Jarez Posey à l’Associated Press.

Plusieurs célébrités, dont beaucoup ont travaillé avec Coolio, se sont rendues sur les réseaux sociaux pour partager leur choc et leur chagrin face à la situation.

COOLIO, RAPPEUR GRAMMY AWARD, MORT À 59 ANS

Snoop Dogg

Snoop Dogg, qui a collaboré avec Coolio sur le morceau “Gangsta Walk” de l’album “The Return of the Gangsta” du regretté rappeur, a simplement partagé une photo des deux sur Instagram.

Michelle Pfeiffer

Michelle Pfeiffer a écrit sur son Instagram : “Le cœur brisé d’apprendre le décès de l’artiste talentueux @coolio. Une vie trop courte. Comme certains d’entre vous le savent peut-être, j’ai eu la chance de travailler avec lui sur Dangerous Minds en 1995. Il a gagné un Grammy pour sa brillante chanson sur la bande originale – ce qui, je pense, est la raison pour laquelle notre film a connu un tel succès. Je me souviens qu’il était tout simplement gracieux.

“Gangsta’s Paradise”, la chanson la plus réussie de Coolio, faisait partie de la bande originale qu’il a organisée pour le film de Pfeiffer. Elle a ajouté : “30 ans plus tard, j’ai encore des frissons quand j’entends la chanson. J’envoie de l’amour et de la lumière à sa famille. Rest in Power, Artis Leon Ivey Jr.”

LL cool J

LL Cool J a partagé son “amour et respect” pour Coolio dans un tweet tard mercredi soir. Les deux ont travaillé ensemble sur le morceau de 1996 “Hit ’em High (The Monstars’ Anthem)” pour le film “Space Jam” avec Michael Jordan.

Saveur Saveur

Dans un tweet sur son ami, Flavor Flav, 63 ans, a écrit “Coolio était le Flavor Flav de la côte ouest”. De plus, il a révélé que les deux étaient censés se produire ensemble la semaine prochaine.

Glaçon

Ice Cube, le rappeur légendaire, s’est rendu sur Twitter pour partager ses réflexions sur le fait d’avoir été témoin “de première main de la progression de cet homme au sommet de l’industrie”.

Mélissa Joan Hart

L’actrice Melissa Joan Hart a partagé sur son Instagram une photo du défunt rappeur dans son émission télévisée “Sabrina The Teenage Witch”. Elle a écrit : “J’ai eu l’incroyable honneur de travailler et de jouer avec @coolio à quelques reprises et il était toujours partant pour discuter, un vrai gentleman et une tonne de plaisir à côtoyer. Quelle perte ! Repose en paix !”

Marteau MC

MC Hammer a partagé une photo de lui-même, Snoop Dogg, feu Tupac Shakur et maintenant feu Coolio ensemble, avec “RIP Coolio” sur Twitter.

Martin Laurent

L’acteur Martin Lawrence a écrit “mes plus sincères condoléances et mes prières vont à la famille de @coolio”, avec une photo du défunt rappeur.

Questlove

Musicien et producteur à succès, Questlove, a partagé une photo sur Instagram du rappeur, écrivant “Peaceful Journey Brother”.

Kenan Thompson

L’acteur de “Saturday Night Live”, Kenan Thompson, a republié l’Instagram de Questlove dans sa propre histoire, en écrivant : “Merde mon pote !!! Reste au pouvoir !!!!” Dans une autre histoire, il a écrit : “Attendez, maintenant Coolio !!!” avec un emoji aux yeux larmoyants.

“Al bizarre” Yankovic

Weird Al Yankovic, qui a parodié “Gangsta’s Paradise” avec “Amish Paradise”, a partagé une photo de lui et du rappeur en train de s’enlacer, avec le message “RIP Coolio”.

Estelle

La chanteuse Estelle a partagé son appréciation pour le rappeur sur sa page Twitter, en écrivant “Merci Coolio”.