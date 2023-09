Snoop Dogg est un maître de donjon et toutes les autres annonces d’IA de Meta

Toutes les entreprises technologiques existantes sont actuellement courir pour bachoter autant d’IA que possible dans leur base de produits, il n’est donc pas du tout surprenant que le rapport annuel de Meta Événement Connecter a connu de tels développements cette année. En plus d’un certain nombre de nouveaux produits et fonctionnalités adjacents à la VR et au « métaverse », le pâle commandant et chef de Meta, Mark Zuckerberg, a également dévoilé quelques nouvelles intégrations d’intelligence artificielle qui seront bientôt disponibles pour les utilisateurs. Voici un bref aperçu de tout ce qui a été annoncé lors de l’événement Connect de cette année.

Emu, le nouveau modèle de génération d’images de Meta

Jusqu’à présent, Meta s’est largement concentré sur la génération de texte IA, avec son algorithmes de Lama bien connus. Mais l’entreprise veut clairement être également compétitive avec les plateformes de création visuelle comme le DALL-E d’OpenAI ou le populaire Midjourney (mais aussi, potentiellement responsable) générateur d’images. Mercredi, la société a annoncé de nouvelles capacités de génération d’images pour les plates-formes Meta, alimentées par son nouvel algorithme Emu (qui signifie « univers médiatique expressif »). Meta dit qu’Emu permettra aux utilisateurs de créer Autocollants personnalisés générés par l’IA, qui peut être intégré aux fils de conversation sur les plateformes de l’entreprise. Avec les fonctionnalités à venir, les utilisateurs pourront donner une commande verbale (« faire un autocollant d’un chien montant à cheval ») et Emu la générera et l’inclura dans votre conversation de messagerie. La fonctionnalité, qui sera déployée auprès d’une sélection d’utilisateurs anglophones au cours du mois prochain, sera disponible dans WhatsApp, Messenger, Instagram et Facebook Stories, indique la société.

Des célébrités en tant que robots IA

Une autre fonctionnalité étrange annoncée mercredi était un une multitude de nouveaux robots IA. Ces robots, dont certains sont représentés par des célébrités, sont conçus pour répondre rapidement aux questions ou donner des suggestions utiles, basées sur différents contextes. Ainsi, par exemple, si vous souhaitez parler de sport à un chatbot IA, vous pouvez parler à « Bru », alias l’avatar IA de Tom Brady. Ensuite, il y a « Max », alias le célèbre chef coréen Roy Choi, qui est disponible pour vous donner des astuces et des conseils de cuisine. Et puis si, pour une raison quelconque, vous souhaitez jouer à Donjons et Dragons sur l’une des plateformes de Meta, vous pouvez discuter avec l’IA Snoop Dogg, qui a été nommé « Dungeon Master » résident de Meta.

Studio d’IA

Une autre fonctionnalité annoncée par Meta est un studio d’IAqui peut être utilisé par les entreprises pour créer leurs propres applications d’IA et chatbots. Meta affirme que le studio permettra aux entreprises de « créer des IA qui reflètent les valeurs de leur marque et amélioreront les expériences de service client »,» mais sera également accessible aux codeurs professionnels et amateurs souhaitant s’amuser en créant leurs propres chatbots et applications. « Des petites entreprises cherchant à se développer aux grandes marques souhaitant améliorer leurs communications, l’IA peut aider les entreprises à interagir avec leurs clients via nos applications », a déclaré l’entreprise. écrit. « Et pour les créateurs, ils pourront créer des IA qui étendront leur présence virtuelle à travers nos applications. Ces IA devront être sanctionnées par eux et directement contrôlées par le créateur.