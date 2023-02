Snoop Dogg est président dans la publicité du Super Bowl de Skechers avec Martha Stewart – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: Skechers

Il est facile d’être le meilleur dogg au début de la publicité du Super Bowl de Skechers. Snoop Dogg atterrit dans son jet privé, piloté par la légende de la NFL (et, apparemment, un pilote commercial) Howie Long. “Il est temps de se glisser”, dit Snoop, alors qu’il enfile une paire de Skechers Hands-Free Slip-ins® avec la plus grande facilité. À partir de là, Snoop monte sur scène pour un concert, exécute son itinéraire papier (?), Nettoie un caniche et entraîne l’équipe de football Snoop Pups («Pup Warner?») Avec le quart-arrière Tony Romo. « Êtes-vous sûr d’avoir huit ans ? » demande un entraîneur Snoop déconcerté. “En fait, j’ai neuf ans”, déclare l’ancien quart-arrière de la NFL, âgé de 42 ans.

À la fin de la journée, Snoop retire ses talons habillés de Skecher… dans le bureau ovale ? “Hey Snoop”, dit Martha Stewart, BFF de Snoop et vraisemblablement vice-président dans cette publicité, “Comment faites-vous tout ça?” “Skechers, bébé”, dit l’icône du rap, qui a apporté un peu de fourrure et de flair au bureau de la présidence. Il attribue aux chaussures son succès puisqu’elles sont faites « pour tous les horizons ». Mais, avant qu’il ne puisse se détendre complètement, Madame la vice-présidente peut demander à Snoop de “retirer vos pieds du bureau”.

Produit par SKX Studios et réalisé par Mark Nickelsburg, le spot poursuit la séquence d’apparitions de Skechers dans le Super Bowl. Cela perpétue également l’amitié professionnelle de Snoop et Martha et leur réel amitié. Les deux sont les ambassadeurs de la marque du fabricant de stylos et de briquets BICet leur

Il ne semble pas y avoir quoi que ce soit que Snoop ne peut pas faire – sauf gagner un Grammy, comme il l’a souligné après l’édition 2023 de la remise des prix. Peut-être que ce manque de reconnaissance institutionnelle a motivé Snoop à réussir, car il est devenu plus qu’un des plus grands noms de l’histoire du hip-hop. Il a étendu sa marque à l’industrie des spiritueux et au monde culinaire. Il a produit des films, joué dans quelques-uns (n’oubliez jamais son Jour d’entrainement et À moitié cuit camées), et a même accueilli une reprise de Les jokers sauvages.

Snoop était également l’une des têtes d’affiche du spectacle de mi-temps du Super Bowl 2022, rejoignant son ami, Dr. Dreet d’autres icônes – Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Eminem, 50 Cent, et Anderson Paak – pour un spectacle qui était sans doute meilleur que le jeu réel. Devant de Rihanna tourner le Halftime Show, Snoop a parlé avec HollywoodLa Vie sur les pointeurs potentiels qu’il pourrait donner. “Je ne peux pas lui donner de conseils”, a déclaré Snoop. « Elle est l’une des plus grandes à le faire. Elle sait quoi faire. Mais je sais qu’elle va créer une émission dont tout le monde parlera pendant de nombreuses générations.

