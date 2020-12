Snoop Dogg a reçu un chèque de paie de 10 millions de livres sterling pour devenir le nouveau visage de Corona Beer – la marque espérant pouvoir aider à redresser sa fortune.

La légende du rap, âgée de 49 ans, a été choisie pour présenter une nouvelle campagne publicitaire pour la marque de bière mexicaine – qui a connu une année 2020 mouvementée en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

En février, il a été rapporté qu’Anheuser-Busch In Bev – propriétaire de la bière Corona – avait subi des pertes de 132 millions de livres sterling en conséquence directe du coronavirus, bien que des rapports plus récents aient révélé que Corona était toujours la marque de bière la plus précieuse malgré la pandémie. .

Le nouvel accord de Snoop avec la marque de bière a ajouté à sa valeur nette de 150 millions de dollars (113 millions de livres sterling) – et fait suite à un accord de 5 millions de livres sterling lui permettant de diffuser des annonces pour le service de livraison à domicile Just Eat.









Une source a déclaré au Sun à propos du nouveau partenariat: «L’accord avec eux a rapporté à Snoop environ 10 millions de livres sterling – ce qui n’est pas mal si vous pensez qu’il a déjà gagné 5 millions de livres sterling grâce à son accord avec Just Eat.

«Cette année, il a été le visage de grandes marques comme Just Eat, Burger King et Dunkin ‘Donuts.

Le rapport indique que le paiement de 10 millions de livres sterling comprend une nouvelle publicité que les amateurs de bière et de musique verront bientôt à la télévision.









Bien que cela soit implicite, les patrons de marque espèrent que Snoop pourra booster la fortune de la marque de bière.

La source a poursuivi: «Les patrons de Corona ont également apprécié la vision de Snoop sur la façon dont il vit sa vie – il est facile à vivre et tire le meilleur parti de chaque situation.

Ils ont ajouté: « Compte tenu de ce qui se passait avec le coronavirus, ils devaient s’assurer que la marque l’emporte, sans faire la lumière sur ce qui a été une année vraiment difficile pour tant de gens. »

Un rapport de Brand Finance en août de cette année a déclaré que la bière Corona avait perdu 112 millions de livres sterling de la valeur de sa marque par la pandémie.

Cependant, le rapport a conclu que la marque était toujours la marque de bière la plus précieuse au monde.

The Morning Advertiser a lié le succès continu de la marque au fait qu’elle était devenue disponible à la pression au Royaume-Uni pour la première fois dans les pubs en octobre 2019, ce qui a entraîné une augmentation des ventes.

Alors qu’un porte-parole d’Anheuser-Busch In Bev a déclaré à la publication à l’époque que les ventes de la marque de bière avaient augmenté à un taux de 21% avant la pandémie – et que la «dynamique» s’était poursuivie après l’introduction des ventes à la pression.