Snoop Dogg se prononce officiellement sur le sujet dont on parle tant Canard–Kendrick Lamar du bœuf qui a captivé le monde (oui, même Tom Hanks), et le rappeur « Nuthin’ But a G Thang » dit à ET qu’il ne prend pas parti.

S’adressant à Kevin Frazier d’ET dans le bureau du légendaire rappeur, Snoop a adopté une approche diplomatique sur le boeuf cela n’a pas attiré autant d’attention depuis le rap boeuf côte Est-Côte Ouest du milieu des années 1990, dans lequel Snoop s’est retrouvé plongé au milieu de son ascension fulgurante hors de Long Beach. Snoop – aux côtés de Tupac Shakur et de l’honcho Marion « Suge » Knight de Death Row Records, entre autres – a joué un rôle central dans le rap boeuf, en particulier avec son diss sur la côte Est de 1994, « New York, New York ». La côte Est – avec Capone-N-Noreaga et Mobb Deep – a répondu avec « LA, LA », et à partir de là, les choses n’ont fait que dégénérer. Tragiquement, le bœuf a donné lieu à une fusillade en voiture qui a tué Tupac en septembre 1996 à Las Vegas. Tupac avait 25 ans. Six mois plus tard, le Notorious BIG était tué dans une fusillade en voiture à Los Angeles. Biggie avait 24 ans.

Cette fois-ci, l’agent de sécurité de Drake était abattu et grièvement blessé à la hauteur de son boeuf avec Kendrick, même s’il n’est pas clair si la fusillade est liée à leur bœuf. Les fans avaient également supposé que Snoop avait pris le parti de Drake après qu’OVO ait abandonné « Taylor Made Freestyle » avec des versions IA des voix de Snoop et Tupac. Selon Panneau d’affichage, Drake a finalement été contraint de supprimer le morceau des réseaux sociaux au milieu d’une menace de poursuite judiciaire de la part de la succession de Tupac, mais pas avant que Snoop n’ait republié le morceau sur son histoire Instagram. Cette décision a fait sourciller, compte tenu du fait que Snoop et Kendrick représentent Los Angeles (le LBC et Compton ne sont qu’à 11 miles l’un de l’autre) et du fait que ils/elles ont effectué aux côtés du Dr Dre, Eminem et Mary J. Blige lors du Super Bowl LVI Halftime Show.

Snoop, cependant, dit à ET qu’il n’a qu’un amour fou et du respect pour les natifs de Compton et de Toronto, en particulier pour avoir élevé la barre dans le rap game.

Snoop Dogg porte une tenue olympique alors qu’il se prépare pour son rôle de co-animateur sur NBC lors des prochains Jeux olympiques d’été à Paris. – Getty

« Eh bien, la seule chose que je veux dire à propos de tout ce scénario, c’est que je veux les féliciter tous les deux pour avoir élevé la barre en ce qui concerne les paroles, la composition et l’écriture des chansons, car l’écriture a été améliorée. depuis la confrontation ou peu importe comment vous l’appelez, peu importe ce qu’ils ont vécu », a déclaré Snoop à ET. « Ce sont mes neveux. Je ne suis pas au milieu de tout ça. Je les soutiens tous les deux et c’est une affaire personnelle, pas la mienne. »

Si et quand la poussière retombe (il y a un consensus sur le fait que Kendrick est sorti vainqueur), Snoop reviendra sur ce bœuf de rap avec un penchant pour les contributions de Kendrick et Drake au rap game.

« En ce qui concerne ce qu’ils ont fait pour l’industrie et le rap game, ils vous ont fait rapper à nouveau », a déclaré Snoop. « Vous ne pouvez plus marmonner votre chemin et vous frayer un chemin vers une chanson, mon pote. Alors, merci à tous. »

Pendant ce temps, Snoop fait partie d’un casting de stars dans Le film Garfield, en salles maintenant. Chris Pratt exprime le personnage principal. Nicholas Hoult, Ving Rhames, Hannah Waddingham, Brett Goldstein, Cecily Strong et Samuel L. Jackson ont également prêté leur voix pour le film.

Quant à Snoop, il exprime Snoop Cat. Et pas seulement, il a aussi prêté ses talents pour la bande originale du film, que personne n’a vu venir !

« Moi non plus », a plaisanté Snoop. « Mais c’est ce que je vous dis, mon parcours musical n’a pas de limites. J’accepte tout ce qui est bon. Tout ce qui me fait du bien. »

Snoop a déclaré qu’après avoir enregistré son rôle dans le film, on lui avait dit qu’ils envisageaient de l’ajouter à la bande originale. Snoop a déclaré qu’il avait également entendu un autre morceau et se demandait si c’était Keith Urban.

« Je me suis dit : « Qui était-ce ? C’est Keith Urban ! » Je me dis : ‘Je suis à fond. Tu n’as pas besoin de me le demander deux fois.' »

Peut-être que la meilleure chose à propos d’être impliqué dans Le film Garfield? Snoop peut partager cela avec ses petits-enfants.

« C’est la meilleure partie, c’est que je peux le montrer à mes petits-enfants », a-t-il déclaré. « Souvent, je fais des trucs qui ne conviennent pas aux enfants, et ils ne peuvent pas vraiment le voir. Tout le monde sait qui je suis. Je fais ça depuis longtemps, mais c’est magnifique de pouvoir en faire partie. de choses que je peux montrer à mes petits-enfants partout dans le monde, que [there] n’est pas qu’un côté de Snoop Dogg. Il y a un revers à tout, et quand je fais des choses comme ça, je me sens tellement bien parce qu’ils ont la chance de voir mon travail. Ils ont la chance de voir ce qu’il faut pour réellement faire les choses que je fais. »

Le film Garfield est en salles maintenant.

