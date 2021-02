Snooki manque-t-il Jersey Shore? Écoutez sa réponse

JWoww et Deena font toujours face aux retombées du discours sur Côte du New Jersey: vacances en famille, et pour aggraver les choses, ce dernier a récemment été filmé avec Mike discutant de tout – y compris des textes de JWoww qui n’étaient pas censés être publics.

Comment, après tant d’années de tournage, les deux stars de la télé-réalité n’ont-elles pas réalisé que les caméras tournaient? Snooki s’est assuré de donner à E! Nouvelles qu’elle prend.

«Habituellement, lorsque nous sommes en vacances, vous avez, comme, notre ‘set’, où tout le monde est», a-t-elle expliqué. «Et puis ils étaient dans le couloir, attendant probablement pour faire des interviews ou des confessionnaux, alors ils ne se sont pas rendu compte qu’il y avait une caméra sur le mur … la façon dont nous le tournons, c’est 24/7. Donc au moment où vous réveillez-vous – même s’il n’y a pas de caméraman physique dans votre chambre – ils vous montent sur les caméras au plafond. «