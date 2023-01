Snooki et Andy Cohen règlent «Feud» après qu’il ne l’aura pas choisie pour «RHONJ» – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Chelsea Lauren/MJ Photos/Shutterstock

Nicole “Snooki” Polizzi et Andy Cohen écrasent leur querelle après avoir dit qu’il ne pourrait jamais la voir sur Les vraies femmes au foyer du New Jersey à l’avenir. Le joueur de 35 ans Jersey Shore star est apparue dans l’émission de radio SiriusXM de l’animateur de talk-show de 54 ans, Andy Cohen en direct, le 23 janvier et a admis qu’elle n’était pas en colère contre ses commentaires, qu’il a publiquement déclarés l’année dernière. “Tu étais juste un peu sarcastique alors j’ai dû revenir”, a déclaré Snooki après avoir dit qu’elle ne voulait pas être en guerre avec Andy, dans l’émission.

«Je ne suis pas fou à ce sujet. Je n’aimais tout simplement pas votre petit, ‘Nah, je vais bien'”, a-t-elle ajouté, se référant à Andy disant qu’il ne pouvait pas la voir être castée dans la célèbre série Bravo “du tout jamais”. Il a poursuivi en expliquant qu’il la voyait comme “l’un des visages de MTV et le visage de Jersey Shore”, et c’est pourquoi il a dit les commentaires controversés. “Et donc pour moi, c’est comme mettre Mickey Mouse dans un dessin animé de Bugs Bunny. C’est trop différent. Vous savez ce que je veux dire?” Il a demandé.

« Vous n’avez pas aimé mon ton ? J’ai dit : ‘Ça va ?’ C’est ce que j’ai dit ? Quelque chose comme ca? D’accord », a-t-il également répondu lorsque Snooki a parlé de ce qu’elle ressentait. « Eh bien, voyez-vous, c’est là que je vais trop loin. C’est là que je vais trop loin.

“Nous allons bien. Je t’aime », a alors déclaré Snooki, mettant fin à leur prétendue querelle.

L’opinion d’Andy sur le fait que Snooki soit le visage de MTV n’est pas la seule raison pour laquelle elle ne fera peut-être pas partie de tout De vraies femmes au foyer coulé dans le futur. Un autre est son mari de huit ans, Jionni LaValle, qui déteste être devant la caméra. “Il est très anxieux et déteste être devant la caméra. Il n’a jamais aimé ça. Il me laisse à peine publier des photos », a-t-elle a écrit en réponse à un utilisateur sur Twitter en août. “C’est un problème de santé mentale que je respecte et que je choisis de ne pas le pousser à être filmé.”

