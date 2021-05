La star de JERSEY Shore, Nicole « Snooki » Polizzi, avait des choses sérieuses à considérer avant de prendre la décision de revenir à la série cette saison.

Une source proche du casting raconte en exclusivité au Sun que son retour a tenu compte de deux choses.

MTV

Nicole ‘Snooki’ Polizzi a confirmé qu’elle retournait à Jersey Shore de MTV[/caption]

Getty Images – Getty

La star de télé-réalité a quitté la série après le drame avec sa collègue Angelina Pivarnick[/caption]

Getty

Snooki a annoncé son retour à Jersey Shore la semaine dernière[/caption]

Premièrement, la source a déclaré que la star de télé-réalité «a raté l’argent», clairement et simplement.

L’autre raison, cependant, était que la starlette de la taille d’une pinte avait pensé que sans elle, Jersey Shore n’allait pas être pareil.

L’initié ajoute: « Elle pensait que la série ne continuerait pas sans elle et quand elle l’a fait et que le casting était toujours en plein essor, elle est revenue. »

Le retour de Snooki a été confirmé par une entrée épique de gâteau dans le bande-annonce de saison.

La femme de 33 ans a déclenché des rumeurs de retour plus tôt cette année après avoir été vue en train de filmer avec son ex-coéquipière, Angelina Pivernick.

Jersey Shore Family Vacation est de retour sur MTV avec de nouveaux épisodes à partir du 3 juin.

MTV

Le drame a commencé au mariage d’Angelina Pivarnick (photo)[/caption]

Instagram

Quand elle a arrêté, Snooki a dit qu’elle voulait également passer plus de temps avec sa famille (photo avec son mari Jionni LaValle)[/caption]

Getty Images – Getty

En plein essor: le casting vient de remporter un Reality Royalty Award aux MTV Movie and TV Awards[/caption]

La star de télé-réalité a également partagé la nouvelle sur son Instagram, en écrivant: «Je suis de retour, b *** hes !!! Je ramène la fête quand #JSFamilyVacation revient à Jerzday, le 3 juin sur MTV! »

L’ensemble du casting se dirigera vers les Poconos pour la seconde moitié de la saison 4, après être allé à Las Vegas pour la première moitié de l’année dernière sans Nicole.

Mis à part Snooki sortant d’un gâteau avec quelques bouteilles de champagne, puis tombant d’une scène lors d’un spectacle de talents, la bande-annonce a également taquiné de nouveaux engagements et bébés, et beaucoup de fête.

Il y a quelques mois, Snooki a été aperçu en train de déjeuner avec Angelina au Lucco Cucina + Bar à Florham Park, New Jersey.

Un producteur a également été vu à la table à côté d’eux, et le restaurant a été éclairé pour le tournage.

Snooki et Angelina ne se sont jamais vraiment entendus, et leurs tensions ont atteint un point critique lorsque Snooki, Deena Cortese et Jenni «JWOWW» Farley, a donné un discours de torréfaction à son mariage.

@ snooki / Instagram

Elle est de retour! Snooki a l’air fantastique après sa pause du spectacle[/caption]





Ce sera la première fois que Snooki retrouve Angelina devant la caméra depuis tout le drame du mariage.

La propriétaire du magasin de détail a quitté la série en 2019 et a déclaré à l’époque qu’elle avait même refusé de tourner une retombée.

Elle et elle mari, Jionni, partagent les enfants Lorenzo, huit ans, Giovanna, six ans et Angelo James LaValle, qui aura deux ans plus tard ce mois-ci.