‘Snollygoster’ : Shashi Tharoor attaque Nitish Kumar avec des prouesses anglaises | Dernières nouvelles Inde

New Delhi: Le député du Congrès Shashi Tharoor a réagi dimanche au dernier changement politique du chef du JD(U), Nitish Kumar, le qualifiant de « snollygoster ». Dans son style caractéristique, Tharoor, réputé pour son excellente maîtrise de l’anglais, a défini Kumar avec le mot archaïque, qui signifie « un politicien astucieux et sans principes ». Calcutta : Le député du Congrès Shashi Tharoor est réputé pour sa maîtrise de la langue anglaise. (PTI)

Ce n’est pas la première fois qu’il utilise ce mot. En 2017, lorsque Kumar s’était séparé du Mahagathbandhan dans le Bihar, Tharoor avait plaisanté sur Twitter (maintenant appelé X) : « Mot du jour ! Définition de *snollygoster* dialecte américain : un politicien astucieux et sans principes. Première utilisation connue : 1845 . Utilisation la plus récente : 26/7/17″.

Dimanche, il a partagé la publication. “Je ne savais pas que ce serait aussi le mot d’un autre jour ! #snollygoster”, a-t-il plaisanté aujourd’hui.

Tharoor, cependant, n’a pas réussi à nommer Nitish Kumar.

Nitish Kumar avait également qualifié Devendra Fadnavis de « snollygoster » lorsque ce dernier avait formé un gouvernement éphémère avec le chef du NCP, Ajit Pawar, en 2019.

Kumar a démissionné aujourd’hui de son poste de ministre en chef du Bihar, entraînant l’effondrement du gouvernement RJD-JD(U). Il a affirmé avoir pris la décision car il n’avait pas reçu de réponse du bloc INDE.

Nitish Kumar a rejoint la NDA dirigée par le parti Bharatiya Janata. Il formera bientôt un gouvernement avec deux dirigeants du BJP comme adjoints.

Le secrétaire général du Congrès, Jairam Ramesh, a qualifié aujourd’hui Nitish Kumar de caméléon.

“Cela n’aura aucun impact sur Bharat Jodo Nyay Yatra. Le bloc INDE sera encore renforcé, Mamata Banerjee l’a elle-même dit. Cela (la démission de Nitish Kumar) va encore plus bouleverser les gens et je pense que les habitants du Bihar donneront la bonne leçon à Nitish Kumar et le BJP aux élections… Je suis d’accord que cela fera la une des journaux pendant un jour ou deux, cela ne semble pas bien que Nitish Kumar ait convoqué la première réunion (de l’Alliance indienne) à Patna… “Il a assisté à toutes les réunions. Mais comme je l’ai dit, Nitish Kumar donne une rude concurrence aux caméléons”, a-t-il déclaré, selon ANI.

Le leader du JD(U), KC Tyagi, a quant à lui affirmé que Nitish Kumar avait quitté le bloc INDE alors que le parti du Congrès tentait de voler la direction de l’alliance. Il a également affirmé que le Congrès avait poussé Mamata Banerjee à proposer le nom de Mallikarjun Kharge comme premier ministre de l’alliance.