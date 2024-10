Snøhetta enveloppe la bibliothèque Queens dans un verre ombré orange recouvert d’un script

Le studio d’architecture Snøhetta a achevé la bibliothèque Far Rockaway à New York, enveloppée dans du verre fritté orange ombré recouvert d’une fine écriture blanche de l’artiste de Brooklyn José Parlá.

Situé dans le quartier Far Rockaway du Queens, le bâtiment remplace une ancienne bibliothèque sur place et double sa taille.

D’une superficie de 18 000 pieds carrés (1 672 mètres carrés), le Bibliothèque loin de Rockaway a une forme triangulaire. Sa façade s’étend sur toute la longueur de son site d’angle, avec des sections rectangulaires découpées à ses deux coins arrière et une tranche pyramidale au-dessus de l’entrée.

Un hall d’accueil, un bureau d’information, un espace adolescents et des bureaux sont situés au premier niveau, tandis qu’un espace adultes et enfants sont situés au deuxième, ainsi qu’une salle de calme.

La façade orange distinctive du bâtiment s’inspire des couchers de soleil de la zone côtière environnante, tandis que José ParlaLa fresque murale Style Writing de s’inspire de « la culture de l’écriture de la ville de New York ».

« L’œuvre de Parlá et le nom de la bibliothèque sont nés de la culture de l’écriture de la ville de New York, un mouvement artistique où de jeunes artistes ont créé des œuvres d’art sur les murs et les rames de métro de la ville dans les années 60 et au début des années 70, lorsque de nombreuses personnes pensaient que les formes d’écriture actuelles étaient pas si beau », a déclaré le studio.

L’œuvre dépeint des mots et des langues entendus dans le « paysage urbain » quotidien de la ville de New York qui ont été réinterprétés en un « code essentiellement indéchiffrable ».

À l’intérieur, la façade semi-translucide est naturellement éclairée, faisant participer les visiteurs aux effets « immersifs » du bâtiment, selon le studio.

La forme générale « simple » de la bibliothèque a été choisie pour contraster avec les bâtiments environnants.

« L’idée de la forme simple de la bibliothèque offre un contraste calme avec le bruit visuel des points de vente environnants », a déclaré le studio.

« En même temps, il réinterprète la typologie traditionnelle des bibliothèques publiques de la ville de New York en tant que dépôt de livres, intégrant le bâtiment à divers espaces de collaboration et sociaux, notamment une salle pour adolescents et des centres de réunion privés. »

L’intérieur est organisé autour d’un atrium central et d’un escalier en béton qui longe un côté de son ouverture. Les colonnes en béton s’élèvent à travers l’espace et sont légèrement inclinées pour former une forme « pyramidale inversée ».

« L’intérieur est organisé autour d’un atrium pyramidal inversé, qui permet la pénétration de la lumière naturelle jusqu’au rez-de-chaussée ainsi qu’une vue sur le ciel depuis l’intérieur du bâtiment », a indiqué le studio.

Des groupes de chaises, de tables et de bibliothèques bordent le périmètre de l’atrium au rez-de-chaussée et autour de la mezzanine.

D’autres éléments à l’intérieur comprennent une balustrade en verre dichroïque qui entoure l’escalier et une série d’ailettes en métal orange qui descendent de la lucarne.

Une fresque murale d’un artiste mexicain Pablo Helguera informé par le regretté résident de Far Rockaway et physicien théoricien Richard Feynman, borde un mur du deuxième niveau.

La bibliothèque vise à servir de centre communautaire plus important suite au rôle joué par la succursale à la suite de l’ouragan Sandy en 2012, qui a causé des dégâts importants dans la région de Rockaway, qui abrite certaines des communautés balnéaires de la ville de New York.

« Le nouveau bâtiment vise à accroître la prestation de services de quartier indispensables et, parallèlement aux efforts de revitalisation de la communauté, a été conçu pour servir de catalyseur pour unifier Far Rockaway et rassembler les gens », a déclaré le studio.

La photographie est de Jeff Goldberg/ESTO.